سیدعلی یزدیخواه، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این پروژه به طول ۲.۵ کیلومتر و در هشت لاین، با احداث سه پل دسترسی، با هدف تسهیل تردد و جلوگیری از ورود خودروهای عبوری به هسته مرکزی شهر قلعهنو در حال اجراست.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای آزادسازی مسیر و تملک اراضی افزود: اعتبار کل پیشبینیشده برای این طرح حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان از محل منابع شهرستان ری برای شتاببخشی به روند اجرایی آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: پیمانکار این پروژه با گرید بالا و توانمند انتخاب شده تا در کنار تعهدات دولت، روند تکمیل پروژه متوقف نشود.
یزدیخواه با اشاره به دیگر مشکلات راهسازی در شهرستان ری تصریح کرد: پروژه کمربندی قلعهنو تنها بخشی از نیازهای منطقه است و همچنان نقاطی مانند طالبآباد، فیروزآباد و دهخیر با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی افزود: اتصال این جاده به کهریزک مسدود است و پل غنیآباد نیز سالهاست به صورت نیمهکاره رها شده است. همچنین تعویض نشدن جاده امینآباد به غنیآباد و بلاتکلیفی کمربندی شهر حسنآباد از دیگر چالشهایی است که نیازمند توجه فوری وزارت راه و شهرسازی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با مقایسه وضعیت راههای غرب و شرق تهران گفت: تنوع و تعدد راههای اصلی در غرب تهران با محورهای شرق و جنوب شرق پایتخت قابل مقایسه نیست و این موضوع نشاندهنده ضرورت بازنگری در برنامهریزیهای زیرساختی است.
یزدیخواه با اشاره به ترافیک سنگین محور پاکدشت خاطرنشان کرد: کمربندی پاکدشت هنوز به اتمام نرسیده و در راستای پدافند غیرعامل و کاهش بار ترافیکی جاده ورامین، پیگیر احداث یک جاده کمکی به موازات این محور هستیم.
وی در پایان گفت: پروژه احداث راه دوم ری-ورامین از محل کانال، از اولویتهای حیاتی منطقه است و این طرحها صرفاً پروژههای عمرانی نیستند، بلکه برای افزایش ایمنی و کاهش مشکلات مردم جنوب و شرق تهران ضرورت دارند.
نظر شما