به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، یکی از پروژههای مهم حوزه تأمین آب شرب کامیاران عصر یکشنبه با حضور آرش زرهتن لهونی استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
تصفیهخانه اضطراری و ایستگاه پمپاژ آب شرب کامیاران با هدف تقویت زیرساختهای تأمین آب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی این شهر احداث شده است.
آب مورد نیاز این مجموعه با ظرفیت ۱۴۰ لیتر بر ثانیه از پایاب سد گاوشان تأمین میشود و با بهرهبرداری از آن، نیاز آبی جمعیتی حدود ۶۹ هزار نفر تحت پوشش قرار میگیرد.
این پروژه شامل دو باب مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت ۲ هزار و ۲۰۰ مترمکعب، دو باب ایستگاه پمپاژ و دو واحد فیلترشنی تحت فشار است.
همچنین برای انتقال آب، خطی به طول ۱۲ کیلومتر در قالب این طرح اجرا شده است تا آب تأمینشده از محل پایاب سد گاوشان به شبکه آب شرب کامیاران منتقل شود.
برای اجرای پروژه تصفیهخانه اضطراری و ایستگاه پمپاژ آب شرب کامیاران در مجموع سه هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
بهرهبرداری از این طرح، ظرفیت تأمین و انتقال آب شرب کامیاران را افزایش داده و بر اساس اعلام مسئولان، نیاز آب شرب این شهر را تا ۱۵ سال آینده تأمین خواهد کرد.
این پروژه در شرایطی به بهرهبرداری رسید که تأمین پایدار آب شرب و تقویت زیرساختهای آبرسانی از اولویتهای مهم توسعهای شهرستان کامیاران به شمار میرود.
نظر شما