۱۵ نوزاد، حاصل ۶ زایمان چندقلویی در سنندج

آوات کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان بعثت سنندج طی ۲۴ ساعت شاهد ۶ زایمان چندقلویی بود که در مجموع به تولد ۱۵ نوزاد انجامید.
رئیس بیمارستان بعثت سنندج بیان کرد: در این بازه زمانی سه مورد زایمان سهقلویی و سه مورد زایمان دوقلویی در بیمارستان بعثت انجام شد.
وی افزود: حاصل این زایمانها تولد هشت نوزاد دختر و هفت نوزاد پسر بود که نوزادان بر اساس شرایط جسمی خود در بخشهای مرتبط، بهویژه بخشهای مراقبت ویژه نوزادان، تحت مراقبت و پایش تخصصی قرار گرفتند.
رئیس بیمارستان بعثت سنندج با اشاره به اینکه سه مادر در این مدت صاحب سه قلو شدند، بیان کرد: سه زایمان سهقلویی مربوط به مادرانی از سنندج و مریوان بود و نوزادان پس از تولد در بخشهای NICU1 و NICU2 بستری شدند.
کریمی ادامه داد: مدیریت همزمان این تعداد زایمان چندقلویی نیازمند آمادگی و هماهنگی میان بخشهای مختلف بیمارستان بود و تیمهای زنان و زایمان، نوزادان، ماماها، پرستاران و کارکنان اتاق عمل در روند ارائه خدمات به مادران و نوزادان مشارکت داشتند.
وی خاطرنشان کرد: نوزادان متناسب با شرایط جسمی خود تحت مراقبت شبانهروزی تیمهای تخصصی قرار دارند و وضعیت آنان بهصورت مستمر پایش میشود.
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