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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۰

تولد سه‌قلوهای پسر در بعثت سنندج

تولد سه‌قلوهای پسر در بعثت سنندج

سنندج- سه نوزاد پسر حاصل یک بارداری سه‌قلویی پرخطر در بیمارستان بعثت سنندج به دنیا آمدند و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تحت مراقبت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بیمارستان بعثت سنندج صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: یک مورد زایمان سه‌قلویی در بیمارستان بعثت سنندج با موفقیت انجام شد و سه نوزاد پسر پس از تولد، برای دریافت مراقبت‌های تخصصی به بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان منتقل شدند.

وی بیان کرد: مادر ۳۹ ساله این نوزادان که بارداری وی از طریق روش‌های کمک‌باروری شکل گرفته بود، به دلیل شرایط ویژه بارداری در هفته ۳۰ بارداری و چهار روز در این مرکز درمانی بستری شد.

آوات کریمی افزود: با توجه به ماهیت پرخطر بارداری‌های چندقلویی، روند درمان و مراقبت از این مادر با برنامه‌ریزی دقیق تیم پزشکی دنبال شد و تمامی اقدامات لازم برای حفظ سلامت مادر و نوزادان در نظر گرفته شد.

همکاری تیم درمان برای انجام یک زایمان حساس

وی ادامه داد: انجام این زایمان نیازمند هماهنگی میان متخصصان رشته‌های مختلف بود و تیمی متشکل از متخصصان زنان و زایمان، پزشکان نوزادان، متخصصان بیهوشی، کارشناسان اتاق عمل، ماماها و پرستاران در این فرآیند حضور داشتند.

رئیس بیمارستان بعثت سنندج عنوان کرد: پس از بررسی شرایط مادر و جنین‌ها، عمل سزارین انجام شد و سه نوزاد پسر با وزن‌های یک هزار و ۳۴۵، یک هزار و ۴۹۰ و یک هزار و ۱۸۰ گرم متولد شدند.

کریمی با بیان اینکه تولد نوزادان نارس نیازمند مراقبت‌های ویژه و مستمر است، گفت: پس از تولد، اقدامات اولیه درمانی و حمایتی برای هر سه نوزاد انجام شد و آنان برای ادامه روند مراقبت به بخش NICU انتقال یافتند.

ادامه مراقبت‌های تخصصی از نوزادان در NICU

وی با اشاره به وضعیت کنونی نوزادان اظهار کرد: سه نوزاد تحت نظر متخصصان نوزادان قرار دارند و با استفاده از حمایت تنفسی CPAP و سایر مراقبت‌های تخصصی، روند درمانی آنان پیگیری می‌شود.

رئیس بیمارستان بعثت سنندج با اشاره به حساسیت بارداری‌های چندقلویی تصریح کرد: این نوع بارداری‌ها به دلیل احتمال بروز عوارض برای مادر و نوزاد، نیازمند مراقبت‌های دقیق پیش از تولد، هنگام زایمان و پس از آن است.

کریمی موفقیت این زایمان را نتیجه دانش تخصصی، تجربه کادر درمان و هماهنگی میان بخش‌های مختلف بیمارستان دانست و گفت: ارائه خدمات شبانه‌روزی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص، زمینه مدیریت موفق موارد پیچیده درمانی را فراهم کرده است.

وی در پایان از تلاش پزشکان، پرستاران، ماماها، کارشناسان بیهوشی و تمامی کارکنانی که در روند درمان این مادر و نوزادان نقش داشتند، قدردانی کرد و افزود: بیمارستان بعثت سنندج آمادگی دارد خدمات تخصصی لازم را به مادران باردار، به‌ویژه در شرایط پرخطر، ارائه کند.

کد مطلب 6887332

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