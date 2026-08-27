به گزارش خبرگزاری مهر، چشم‌انداز بازار نفت همچنان تحت تأثیر تحولات مربوط به تنگه هرمز قرار دارد و تحلیلگران هشدار می‌دهند هرگونه اختلال دوباره در جریان انتقال نفت از این مسیر حیاتی می‌تواند قیمت‌ها را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.

بر اساس گزارشی که با استناد به داده‌ها و تحلیل‌های منتشرشده در بلومبرگ منتشر شده است، بانک رابوبانک انتظار دارد قیمت نفت برنت در ماه‌های آینده در محدوده‌ای پرنوسان حرکت کند.

برآورد این بانک نشان می‌دهد محدوده ۷۰ تا ۷۵ دلار در هر بشکه می‌تواند کف حمایتی بازار باشد، در حالی که محدوده ۹۵ تا ۱۰۰ دلار به‌عنوان سقف احتمالی قیمت در شرایط عادی‌تر بازار مطرح است.

با این حال، تحلیلگران تأکید دارند که در صورت ایجاد اختلال دوباره در جریان نفت از تنگه هرمز یا باب‌المندب، قیمت نفت می‌تواند از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کند.

اهمیت تنگه هرمز برای بازار جهانی انرژی بسیار بالاست؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از تجارت نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می‌کند. هرگونه کاهش در رفت‌وآمد نفتکش‌ها می‌تواند عرضه جهانی را تحت فشار قرار دهد و در نتیجه، ریسک افزایش قیمت‌ها را بالا ببرد.

در شرایط فعلی، کاهش تنش‌ها و افزایش امیدها به ازسرگیری رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز موجب شده قیمت نفت در معاملات امروز تحت فشار قرار بگیرد. با این حال، تحلیلگران معتقدند بازار همچنان نسبت به هرگونه شکست در مذاکرات یا تشدید دوباره تنش‌های منطقه‌ای حساس خواهد بود.

به این ترتیب، بازگشایی پایدار تنگه هرمز می‌تواند فشار نزولی بر قیمت نفت ایجاد کند، اما بازگشت اختلال در این مسیر می‌تواند قیمت‌ها را بار دیگر به محدوده ۱۰۰ دلار و حتی بالاتر سوق دهد.