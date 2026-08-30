به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر یکشنبه در این آیین با گرامیداشت هفته دولت و با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده، در شهرستان گناوه طرحهای ارزشمند اقتصادی و تولیدی اجرایی و عملیاتی شده که این طرحهای آبزیپروری در همین راستا انجام شده است.
ارسلان زارع افزود: از مؤلفههای تاثیرگذار اقتصاد دریامحور در شهرستان گناوه، طرحهای آبزیپروری با استفاده از شیوههای نوین است.
وی یادآور شد: با اجرا کردن اصلاح ساختار و بهرهمندی از طرحهای نوین که عمدتا با سرمایهگذاری بخش خصوصی و مشارکت بانکها بوده، میزان تولید و بهرهوری و افزایش راندمان در تولید میگوی پرورشی، چند برابر شده و از برداشت ۱۷ هزار تن میگوی پرورشی در سال گذشته، امسال به ۴۰ هزار تن میرسیم.
استاندار بوشهر با اشاره به مشکلات خط انتقال و پست برق در مزارع پرورش میگوی رودشور شمالی گفت: پیگیریهای مستمر در این زمینه انجام شده و تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و پیگیریهای مجدد برای تحقق اعتبارات بیشتر نیز انجام میشود.
دکتر زارع بیان کرد: اجرای طرحهای اقتصادی پیشران و موثر در گناوه در حوزه آبزیپروری، نه تنها در تولید و اشتغال و شاخصهای توسعهای گناوه، بلکه در سطح استان و حتی کشور نیز تاثیرگذار است.
وی گفت: بسیار امیدواریم که با تکمیل زنجیره تولید، میزان محصول صادراتی ما نسبت به گذشته، ۲ برابر خواهد شد و این نویدبخش آینده خوبی برای جوانان و فارغ التحصیلان رشتههای کشاورزی و مشوقی برای جذب سرمایهگذاران است.
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