دستگیری دو اراذل و اوباش متواری با سابقه و کشف سلاح و شیشه در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سیداکبر عربی صبح چهارشنبه از دستگیری دو نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار و متواری خبر داد که با دستور قضایی و در یک اقدام ضربتی توسط مأموران کلانتری ۱۳ جلیل‌آباد دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا اظهار مرد: در اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و محکومان متواری، مأموران کلانتری ۱۳ جلیل‌آباد موفق شدند دو نفر از اوباش خطرناک را که سابقه کشف سلاح و مواد مخدر از نوع شیشه را داشتند، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده که از محکومان متواری پرونده‌های متعدد نزاع و اوباشی‌گری بودند، در بازرسی از مخفیگاهشان مقدار قابل توجهی مواد مخدر از نوع شیشه نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی پیشوا تصریح کرد: هر دو متهم به دلیل دارا بودن سابقه کیفری مؤثر و خطرناک بودن، بلافاصله پس از دستگیری جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم، تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ عربی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: احدی از مجرمان و محکومان متواری در برابر قانون مصون نخواهند بود و پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه، امنیت شهروندان را خط قرمز خود می‌داند.