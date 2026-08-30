به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص)، محفل نورانی و پرشور انس با قرآن با همکاری گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و مسجد فاطمه‌الزهرا(س) در خرم‌آباد برگزار شد.

این محفل با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت انس با کلام وحی و ایجاد پیوند معنوی میان نسل جوان و آموزه‌های قرآن کریم برگزار شد و حضور پررنگ کودکان، نوجوانان و جوانان از جلوه‌های ویژه این برنامه بود.

حضور پررنگ نسل جوان در محفل قرآنی

در این مراسم، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان در فضایی معنوی اجرا شد.

حضور گسترده نوجوانان و جوانان در این محفل، جلوه‌ای از علاقه و اشتیاق نسل جدید استان لرستان به مشارکت در برنامه‌های قرآنی و فرهنگی و بهره‌گیری از فضای معنوی مساجد بود.

برگزاری چنین برنامه‌هایی با محوریت قرآن و عترت، زمینه‌ای برای تقویت ارتباط نسل جوان با مفاهیم دینی و ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی فراهم می‌کند.

تأکید بر تداوم برنامه‌های قرآنی

کیانوش سوری، رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، در این مراسم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان محفل و مسئولان مسجد فاطمه‌الزهرا(س)، به‌ویژه حجت‌الاسلام‌والمسلمین جمیاری، امام جماعت مسجد، بر ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: برگزاری محافل قرآنی و ایجاد فرصت برای حضور کودکان و نوجوانان در این برنامه‌ها، نقش مهمی در تقویت بنیه ایمانی جامعه و تربیت نسل آینده دارد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: این محفل می‌تواند گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف طرح‌های ملی و بین‌المللی قرآن و عترت باشد و زمینه ایجاد فضای تربیتی مناسب برای فرزندان استان را فراهم کند.

سوری خاطرنشان کرد: استمرار برنامه‌های قرآنی با مشارکت مساجد، دستگاه‌های فرهنگی و خانواده‌ها می‌تواند به تعمیق فرهنگ قرآنی در جامعه و افزایش حضور نسل جوان در فعالیت‌های دینی و فرهنگی کمک کند.