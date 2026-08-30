شهردار بوشهر: بهسازی معابر و ایجاد فضاهای جدید در شهر تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مدت، پنج گذر جدید به طول حدود ۱۰ کیلومتر احداث شده و همچنین ۲۲ پارک و ۱۴ زمین چمن جدید در نقاط مختلف شهر ایجاد شده است.

وی افزود: در حوزه بهسازی معابر نیز تاکنون ۳۱۴ هزار مترمربع آسفالت معابر اجرا شده و ۳۱۵ کوچه خاکی نیز زیرسازی و آسفالت شده‌اند تا دسترسی و شرایط تردد شهروندان در محلات مختلف بهبود یابد.

شهردار بوشهر ادامه داد: بیش از ۵۰ هزار مترطول اصلاح هندسی گذرها، بیش از ۷۱ هزار مترطول کانال دفع آب‌های سطحی و ۱۷۱ هزار مترمربع سنگفرش معابر نیز از دیگر اقدامات عمرانی انجام‌شده در این دوره است.

حیدری با اشاره به استمرار برنامه‌های عمرانی شهرداری خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از کارنامه پنج‌ساله مدیریت شهری است و تلاش شده است پروژه‌ها متناسب با نیازهای محلات، مطالبات شهروندان و اولویت‌های توسعه شهر برنامه‌ریزی و اجرا شوند.

وی گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد و بیان اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه و آبادانی شهر است و مدیریت شهری تلاش دارد با تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی، گام‌های مؤثرتری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بردارد.