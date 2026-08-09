شهردار بوشهر: نهضت آسفالت معابر در شهر ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر٬ حسین حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای عملیات تراش و روکش آسفالت خیابان طالقانی اظهار کرد: پروژه‌های بهسازی معابر با هدف ارتقای کیفیت مسیرهای تردد، افزایش ایمنی و جلب رضایت شهروندان با جدیت در حال اجراست و تأکید مدیریت شهری بر اجرای این طرح‌ها با کیفیت مطلوب، سرعت مناسب و نظارت مستمر است.

وی افزود: در ادامه این اقدامات، عملیات روکش آسفالت خیابان انقلاب در محدوده سه‌راهی تا نبش خیابان بلادی، به مساحت ۶ هزار و ۴۰۰ مترمربع اجرا می‌شود.

شهردار بوشهر خاطرنشان کرد: بهسازی و آسفالت معابر از برنامه‌های مهم عمرانی شهرداری در سال جاری است و تلاش می‌شود با تداوم این روند، بخش بیشتری از معابر شهری بهسازی و شرایط مناسب‌تری برای تردد شهروندان فراهم شود.

وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته اجرای پروژه‌های زیربنایی از جمله احداث و اصلاح گذرها و توسعه فضاهای سبز در دستور کار مدیریت شهری بوده و در سال جاری نیز پروژه‌های روبنایی از جمله تراش و روکش آسفالت معابر، اصلاح جداول بلوارها و بهسازی نوار ساحلی دنبال می‌شود.

حیدریا فزود: اجرای روکش آسفالت خیابان انقلاب نیز در همین راستا و در ادامه نهضت آسفالت معابر شهر بوشهر انجام خواهد شد.