خراسان شمالی به نقطه امید حفظ یوزپلنگ آسیایی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر ‌حمید ظهرابی شامگاه یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه خراسان شمالی در کمپ پتروشیمی خراسان اظهار کرد: جامعه ایران حساسیت بالایی نسبت به محیط‌زیست دارند که این حساسیت مرهون زحمات اصحاب رسانه و فعالان طبیعت است.

وی گفت: کشف حیواناتی که قاچاق می‌شوند یکی از اصلی‌ترین وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است که در مدت اخیر باتوجه‌به افزایش کشفیات، از دستگاه‌های امنیتی نیز جهت کشف منبع این قاچاق درخواست کمک کردیم.

معاون زیستی محیط‌زیست افزود: شایعاتی در حوزه زنده‌گیری یوزهای آسیایی نیز وجود دارد که نشانه‌هایی از تأیید این اخبار وجود ندارد و امیدواریم این فرایند هرگز شکل نگیرد.

ظهرابی گفت: خراسان شمالی یکی از نقاط امید حفظ یوزپلنگ آسیایی است و تغییرات اقلیمی می‌تواند مطلوبیت این منطقه را برای یوز افزایش دهد.

وی بیان کرد: حفاظت از کریدوری که بین زیستگاه‌های یوزپلنگ در شمال شرق کشور ارتباط ایجاد می‌کند امری بسیار مهم است و در این زمینه مردم و فعالان محیط‌زیست مشارکت خوبی دارند.