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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

نقض آتش‌بس در جنوب لبنان؛ حملات هوایی اسرائیل به دو منطقه در النبطیه

نقض آتش‌بس در جنوب لبنان؛ حملات هوایی اسرائیل به دو منطقه در النبطیه

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس، بار دیگر مناطقی در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین از حمله جنگنده‌های رژیم اسرائیل به دوحه کفرمان در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین بر اساس این گزارش، حمله هوایی اسرائیل شهرک القنطره در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

پیشتر، لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا به یک «توافق چارچوب» برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافته بودند. این توافق پس از چند دور مذاکرات میان طرف‌های درگیر و با میانجی‌گری واشنگتن حاصل شد و هدف آن برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی عنوان شده بود.

علیرغم این توافق که با انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشت، نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6932467

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