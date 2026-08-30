اجرای ۵۵ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۵.۶ همت در شهرستان کوثر

شجاع اقبالی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی و تبیین اقدامات انجامشده برای مردم است.
وی افزود: طی یک سال گذشته با تلاش مجموعه مدیریت شهرستان، همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، ۵۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان کوثر اجرا، تکمیل و آماده بهرهبرداری شده است.
فرماندار شهرستان کوثر تصریح کرد: برای اجرای این پروژهها اعتباری بالغ بر ۵.۶ همت اختصاص یافته که بخش قابل توجهی از آن در حوزه توسعه زیرساختها، عمران و آبادانی، تقویت بخش اقتصادی و ارتقای خدمات عمومی هزینه شده است.
اقبالی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن شهرستان، بیان کرد: اجرای این طرحها در بخشهای مختلف عمرانی و اقتصادی میتواند زمینه ارتقای زیرساختها، افزایش کیفیت خدماترسانی به مردم، رونق تولید، حمایت از سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال را فراهم کند.
وی ادامه داد: مدیریت شهرستان در کنار اجرای پروژههای جدید، پیگیری برای تکمیل طرحهای نیمهتمام، جذب اعتبارات جدید و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران را با جدیت دنبال میکند
فرماندار کوثر با اشاره به ظرفیتهای مختلف شهرستان در بخشهای اقتصادی و تولیدی، خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در شتاببخشی به روند توسعه شهرستان داشته باشد.
اقبالی در پایان گفت: خدمت صادقانه به مردم، پیگیری مطالبات عمومی و تلاش برای رفع مشکلات شهروندان، مهمترین اولویت مدیریت شهرستان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
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