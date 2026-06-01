میدری: برندسازی حلقه مفقوده تولیدات خانگی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز دوشنبه در مراسم رونمایی و افتتاح زنجیره فروشگاه‌های «کارآفن» که در سالن جلسات اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز برگزار شد، با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در توسعه مشاغل خانگی، گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای زنجیره فروشگاه‌های «کارآفن» اتصال تولیدات خانگی به بازار فروش است؛ اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز تحول در حوزه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها باشد.

وی اظهار کرد: گاهی برخی اقدامات در ظاهر کوچک به نظر می‌رسند اما در عمل منشأ تحولات بزرگی می‌شوند و آثار آن‌ها در ابعاد مختلف زندگی مردم نمایان می‌شود.

وی با اشاره به نمونه‌های موفق توسعه اقتصادی در کشور افزود: بسیاری از اقدامات بزرگ از گام‌های کوچک آغاز شده‌اند و استمرار در مسیر اجرای آن‌ها موجب شکل‌گیری تحولات ماندگار شده است. همان‌گونه که نام مرحوم فاتح همچنان در استان البرز و شهرستان کرج به دلیل ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، شهرک‌سازی و ایجاد هویت جمعی برای مردم این منطقه ماندگار شده است.

همکاری بین دستگاهی حلقه مفقوده بسیاری از طرح‌های اقتصادی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موفقیت طرح‌های اقتصادی و رفاهی نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، تصریح کرد: بسیاری از طرح‌ها به دلیل نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف به نتیجه مطلوب نمی‌رسند، زیرا کمتر پروژه‌ای وجود دارد که از ابتدا تا انتها تنها توسط یک دستگاه اجرایی پیش برود.

میدری خاطرنشان کرد: در کشور ساختارهای اجرایی عمدتاً به صورت عمودی اداره می‌شوند و هر دستگاه بیش از آنکه تابع مدیریت استانی باشد، از ساختار مرکزی خود فرمان می‌گیرد. همین موضوع گاهی مانع شکل‌گیری همکاری‌های بین‌بخشی و ایجاد تحول می‌شود.

وی با اشاره به تجربه برخی پروژه‌های زیرساختی از جمله توسعه شبکه فیبر نوری گفت: در بسیاری از حوزه‌ها ظرفیت توسعه وجود دارد اما نبود همکاری میان دستگاه‌ها باعث کندی اجرای طرح‌ها می‌شود.

مشاغل خانگی بدون زنجیره حمایت به نتیجه نمی‌رسند

وزیر کار با تأکید بر اینکه توسعه مشاغل خانگی نیازمند شکل‌گیری یک زنجیره کامل حمایتی است، افزود: آموزش، تأمین مالی، حضور بخش خصوصی، بازاریابی و فروش باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا یک کسب‌وکار خانگی بتواند به موفقیت برسد.

وی اظهار کرد: فروشگاه‌هایی که امروز افتتاح شدند، تنها یک پیشخوان عرضه کالا نیستند بلکه پشت این ویترین، مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادها قرار دارند که برای حمایت از تولیدکنندگان خانگی همکاری کرده‌اند.

میدری ادامه داد: طی حدود یک سال گذشته تلاش شد تا دستگاه‌های مختلف کنار یکدیگر قرار گیرند و نتیجه این همکاری، ایجاد بستری برای اتصال خانه به بازار بود؛ اتفاقی که یکی از نیازهای اساسی فعالان حوزه مشاغل خانگی محسوب می‌شود.

ضرورت دریافت بازخورد از تولیدکنندگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت ۳۳ فروشگاه در قالب این زنجیره فروشگاهی گفت: باید به صورت مستمر از افرادی که محصولات خود را در این فروشگاه‌ها عرضه می‌کنند بازخورد دریافت شود تا موانع و مشکلات موجود شناسایی و برطرف شوند.

وی افزود: ممکن است بخشی از مشکلات به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بخش دیگری به نظام بانکی یا سایر دستگاه‌های مرتبط بازگردد؛ بنابراین لازم است سازوکاری برای جمع‌آوری و پیگیری مطالبات تولیدکنندگان ایجاد شود.

میدری تصریح کرد: نظام اداری کشور گاهی با نگاه جزیره‌ای عمل می‌کند و برخی دستگاه‌ها تمایل دارند برنامه‌ها را به صورت مستقل پیش ببرند، در حالی که موفقیت طرح‌های بزرگ نیازمند مشارکت همه بخش‌ها است.

یک تغییر کوچک می‌تواند بازار را متحول کند

وزیر کار با اشاره به تجربه اجرای طرح کارت رفاهی در شبکه بانکی کشور گفت: در یک طرح چهار ساله کمتر از ۴۰ هزار نفر متقاضی دریافت کارت رفاهی بودند اما با یک تغییر ساده و پذیرش حقوق بازنشستگان به عنوان ضمانت، تعداد متقاضیان به حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافت.

وی تأکید کرد: این تجربه نشان می‌دهد گاهی اصلاح یک فرآیند ساده می‌تواند آثار گسترده‌ای بر بازار و میزان استقبال مردم داشته باشد.

استانداردسازی حلقه گمشده توسعه مشاغل خانگی

میدری در بخش دیگری از سخنان خود توسعه بازار و صادرات را وابسته به استانداردسازی محصولات دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین ضعف‌های موجود در حوزه مشاغل خانگی، نبود استانداردهای مشخص برای تولیدات است.

وی افزود: تا زمانی که مصرف‌کننده از کیفیت، مواد اولیه، اصالت و ویژگی‌های یک محصول اطمینان نداشته باشد، امکان شکل‌گیری برند و نشان تجاری پایدار وجود نخواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه تاریخی صنعت فرش ایران اظهار کرد: یکی از عوامل جهش تولید و صادرات فرش ایرانی، استانداردسازی فرآیند تولید بود؛ اقدامی که موجب افزایش سرعت تولید، ارتقای کیفیت و اعتماد بازار شد.

ایجاد برند بدون شفافیت امکان‌پذیر نیست

میدری خاطرنشان کرد: شکل‌گیری برند و نشان تجاری نیازمند شفافیت اطلاعات و استانداردسازی محصولات است و این موضوع باید در حوزه مشاغل خانگی نیز به طور جدی دنبال شود.

وی ادامه داد: استانداردسازی تولیدات خانگی کار دشوار و زمان‌بری است، زیرا این محصولات در واحدهای متعدد خانوادگی تولید می‌شوند اما اگر این مسیر طی نشود، امکان توسعه بازارهای داخلی و خارجی فراهم نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان از مسئولان آموزش فنی و حرفه‌ای خواست ضمن ایجاد سازوکار مشخص برای دریافت و پیگیری مشکلات تولیدکنندگان، برنامه‌ریزی لازم برای استانداردسازی محصولات مشاغل خانگی را در دستور کار قرار دهند تا مسیر توسعه این بخش با سرعت بیشتری دنبال شود.