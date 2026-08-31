به گزارش خبرگزارس مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، با توجه به گسترش فعالیتهای حمایتی در حوزههای راهبردی و اقتدارآفرین، این معاونت به کلیه اساتید، دانشجویان و مدیران شرکتهای فناور اعلام میکند تنها مرجع رسمی برای انتشار برنامهها، حمایتها و فراخوانهای این نهاد، وبسایت رسمی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری است.
از متقاضیان تقاضا میشود صرفاً به وجود لوگوی رسمی معاونت علمی در فراخوانها، اکتفا نکنند و پیش از ارسال اطلاعات برای فراخوان حتما از وجود اطلاعیه آن فراخوان در سایت معاونت علمی اطمینان حاصل نمایند.
معاونت علمی با تأکید بر تمرکز ویژه کشور بر توسعه فناوریهای پیشرفته، نسبت به احتمال ایجاد پروفایلهای جعلی در حوزههای حساسی همچون هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، کوانتوم و همچنین زیستفناوری و سلامت هشدار میدهد و از پژوهشگران و شرکتها درخواست میشود در تعامل با فراخوانهای مرتبط با این حوزهها، دقت بیشتری داشته باشند.
متقاضیان در صورت مواجهه با ابهام در اعتبار یک برنامه حمایتی، میتوانند صحت فراخوان را از ستاد یا برنامه مربوطه در معاونت علمی جویا شوند و در صورت نداشتن دسترسی مستقیم، برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی به شماره ۰۲۱۸۳۵۳۲۱۰۸ در ساعات اداری تماس حاصل نمایند.
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