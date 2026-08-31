به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: هفته چهارم لیگ برتر فوتبال در حالی برگزار شد که هواداران فوتبال بهخصوص تیمهای سرخابی تهران، نصف حواسشان به دربی در هفته پنجم بود. در این هفته که مثل سه هفته اول طی دو روز برگزار شد ۱۳ گل از خط دروازهها عبور کرد که در جمع بالانشینان جدول، تراکتور با دو گل چادرملو را شکست داد، استقلال مقابل فولاد به تساوی بدون گل دست یافت و پرسپولیس با سه گل از سد ملوان گذشت.
تراکتور در یزد در بازیای که باز هم با حاشیههایی همراه بود توانست تیم چادرملو را از پیش رو بردارد. تیتیها با ۱۲ امتیاز از چهار هفته اول عزم خود را برای حفظ صدرنشینی جزم کردهاند و بدون گل خورده صدرنشین جدول هستند. کادر فنی این تیم اگر بتواند حاشیههای گاه و بیگاه بعضی از بازیکنانش را کنترل کند شاید بتوانند در پایان لیگ جام را بالای سر ببرند. حاشیههایی که میتواند در ادامه راه به جواد نکونام و بازیکنان تراکتور آسیبهای جدی در راه قهرمانی وارد کند.
بعد از تراکتور، استقلال سهراب بختیاریزاده بدون گل خورده در جایگاه دوم جدول قرار دارد؛ با سه برد، یک مساوی و ۱۰ امتیاز. استقلال با بختیاریزاده به دور از حاشیه روند نسبتا یکنواختی را در چهار هفته اول سپری کرده است و اگر همین روند را ادامه بدهد میتواند در کنار سه تیم دیگر جزو مدعیان جدی قهرمانی باشد. استقلال به اذعان کارشناسان در یکی، دو پست نیاز به تقویت دارد که اگر بتواند بازیکنان خوبی جذب کند، میتواند بهتر از این نتیجه بگیرد؛ البته اگر پنجره نقلوانتقالاتی این تیم باز شود.
پرسپولیس بعد از باخت دقیقه نودی مقابل تراکتور در هفته سوم توانست ملوان را با سه گل شکست بدهد و با روحیه بالا به استقبال دربی تهران برود. سرخپوشان تهرانی با سه برد و یک باخت و کسب ۹ امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفتهاند. تارتار که بعد از دو برد متوالی مورد تمجید همگان قرار گرفته بود به تراکتور باخت تا آن روی سکه در مربیگری تیمهای بزرگ را هم ببیند و مورد انتقاد واقع شود. اما این سرمربی توانست در هفته چهارم روحیه تیمش را بازیابی کرده و ملوان را شکست بدهد. هرچند گل اول پرسپولیس را بازیکن ملوان روی یک اشتباه و عدم هماهنگی با دروازهبانشان به ثمر رساند اما شاگردان تارتار توانستند با زدن دو گل و نزدن دو، سه گل دیگر سه امتیاز شیرین کسب کنند تا برای استقلالیها در هفته پنجم خط و نشان بکشند.
سپاهان با محرم نویدکیا بعد از یک برد و دو باخت، توانست در هفته چهارم گلگهر سیرجان را در زایندهرود با دو گل زمینگیر کند و رده هشتم جدول را به خود اختصاص دهد. بازیکنان سپاهان در این مسابقه به خوبی بازیکنان گلگهر را مهار کرده و دو گل به ثمر رساندند تا بتوانند برای روزهای آینده روحیه بهتری کسب کنند. زردپوشان اصفهانی که همیشه جزو مدعیان قهرمانی محسوب میشوند در سه هفته اول با نوسان زیادی روبهرو بودند اما در هفته چهارم با شکست تیم سیرجانی هواداران خود را به روزهای آینده امیدوار کردند.
در دیگر مسابقات این هفته پیکان و استقلال خوزستان به تساوی بدون گل رضایت دادند. نساجی با دو گل در مازندران از شمسآذر قزوین شکست خورد. آلومینیوم اراک و خیبر خرمآباد در اراک با تساوی دو گله، یک امتیاز به اندوختههای خودشان افزودند. مس شهربابک مقابل صنعت نفت آبادان و فجر سپاسی شیراز مقابل ذوبآهن اصفهان با تساوی بدون گل به کار خود در این هفته پایان دادند.
هنوز تا پایان لیگ برتر هفتههای زیادی پیش روی تیمها قرار دارد و هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد اما تا پایان هفته چهارم تیمهای تراکتور، استقلال و پرسپولیس تهران سه تیم بالای جدول هستند و استقلال خوزستان، نساجی مازندران و چادرملو اردکان در انتهای جدول قرار دارند و اگر میخواهند به لیگ پایینتر سقوط نکنند باید زودتر دست به کار شوند چرا که خیلی زود دیر میشود و دیگر کاری از دست کسی برنمیآید.
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