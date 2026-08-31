کاهش شدت گرما در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور ظهر دوشنبه با اشاره به تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی برای امروز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به رسانهها اظهار کرد: طی امروز در اغلب نقاط استان علاوه بر رشد جزئی ابر، افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: سرعت وزش باد در برخی ساعات به بازه قابل ملاحظه و گاهی نسبتاً شدید تا شدید لحظهای خواهد رسید و با توجه به هشدارهای صادرشده، احتمال بروز برخی مخاطرات وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی لرستان تصریح کرد: سقوط اجسام، احتمال خسارت به برخی سازهها، نفوذ گردوخاک و کاهش میدان دید از جمله مخاطرات احتمالی ناشی از تشدید وزش باد در استان است.
هوای لرستان از فردا آرام میشود
مرادپور با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: از فردا تا پایان هفته، شرایط آرام و پایداری بر جو منطقه حاکم خواهد بود و پدیده قابل توجهی در این بازه پیشبینی نمیشود.
کاهش تدریجی دمای هوا
وی همچنین درباره نوسانات دمایی استان اظهار کرد: امروز و فردا دما بهتدریج کاهش خواهد یافت و از شدت گرمای هوا در لرستان کاسته میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت نکات ایمنی در زمان وزش بادهای شدید، بهویژه در مناطق مستعد و هنگام تردد یا حضور در مجاورت سازههای موقت، تأکید کرد.
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