معاون اول قوه قضاییه: کرامت مردم باید در صدر توجهات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه رؤسای کل پیشین و جدید دادگستری استان کرمانشاه، بعدازظهر دوشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی استان برگزار شد.

معاون اول قوه قضاییه در این مراسم با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت انسان در تمام فرآیندهای قضایی اظهار کرد: کرامت انسان یک ارزش الهی است و دستگاه قضایی باید در رسیدگی به پرونده‌ها، صدور و اجرای احکام، این اصل را همواره مورد توجه قرار دهد.

حجت‌الاسلام دکتر خلیلی افزود: مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی باید خود را نماینده و خلیفه خداوند در خدمت به مردم بدانند و نباید نظام اداری و قضایی به نحوی عمل کند که موجب تحقیر مردم شود.

وی تصریح کرد: فردی که برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند، باید در تمام مراحل رسیدگی مورد احترام قرار گیرد و کرامت او حفظ شود.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: کرامت انسان نباید در حاشیه قرار گیرد و صرفاً ذیل قوانین تعریف شود، بلکه باید در صدر توجهات قرار داشته باشد؛ چراکه این کرامت ارزشی است که خداوند به انسان عطا کرده و هیچ‌کس حق ندارد آن را خدشه‌دار کند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت حقوق مردم در همه سطوح دستگاه قضایی گفت: حتی انتظار بی‌دلیل از مراجعه‌کننده و معطل کردن او نیز نباید به امری عادی تبدیل شود و خدمت به مردم باید همراه با احترام، تکریم و رعایت شأن آنان باشد.

مهربانی و انسجام، عامل تقویت امنیت جامعه است

خلیلی در ادامه با تأکید بر اهمیت مهربانی، صمیمیت و انسجام در جامعه اظهار کرد: هرجا مهربانی و صمیمیت وجود داشته باشد، وحدت و انسجام نیز شکل می‌گیرد و دشمن نمی‌تواند در میان مردم نفوذ و اختلاف ایجاد کند.

وی با اشاره به موقعیت مرزی استان کرمانشاه، امنیت پایدار را زمینه‌ساز توسعه دانست و افزود: انسجام، همدلی و با هم بودن در چنین منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امنیت این منطقه در حقیقت بر امنیت سراسر کشور تأثیرگذار خواهد بود.

معاون اول قوه قضاییه همچنین از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و مجموعه قضایی استان برای تأمین امنیت و انجام مأموریت‌های محوله قدردانی کرد و گفت: این امنیت حاصل کار جمعی، مشارکت و همکاری همه مجموعه‌های مسئول است.

انتخاب مدیران قوه قضاییه مبتنی بر کادرسازی و جانشین‌پروری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در زمینه کادرسازی و انتخاب مدیران اظهار کرد: امروز انتخاب مدیران در قوه قضاییه بر اساس یک فرآیند مشخص، کارشناسی و مبتنی بر اطلاعات و ارزیابی‌های مختلف انجام می‌شود و تلاش شده است سلیقه و نظر فردی در این فرآیند نقش تعیین‌کننده نداشته باشد.

خلیلی با تشریح فرآیند انتخاب مدیران در قوه قضاییه افزود: اطلاعات مختلف مدیریتی، نظارتی و عملکردی افراد در یک بانک اطلاعاتی تجمیع شده و استعدادهای مدیریتی و افرادی که سابقه مدیریت دارند، در فرآیندی کارشناسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: پس از بررسی‌های کارشناسی، گزینه‌های مختلف برای تصدی مسئولیت‌ها معرفی و بر اساس معیارهای متعدد، مناسب‌ترین فرد انتخاب می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر کیومرث امیرخانی به عنوان رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: ایشان مراحل مختلف قضایی را طی کرده، با فضای استان و ظرفیت‌های آن آشنایی دارد و انتخاب وی حاصل طی شدن فرآیندهای کارشناسی و ارزیابی‌های مدیریتی بوده است.

وی ضمن تبریک به رئیس کل جدید دادگستری استان کرمانشاه برای وی آرزوی موفقیت کرد و گفت: انتظار می‌رود مسیرهای موفق گذشته ادامه پیدا کرده و کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های احتمالی با تلاش و جدیت بیشتر جبران شود.