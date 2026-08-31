ماموستا قادری: امنیت کرمانشاه، امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه، بعدازظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رؤسای کل پیشین و جدید دادگستری استان کرمانشاه که با حضور معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی استان برگزار شد، ضمن خیرمقدم به مسئولان قوه قضاییه و مهمانان این مراسم، از تلاش‌های نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و مسئولان استان در تأمین امنیت قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه جنگ علیه ملت ایران صرفاً به جنگ نظامی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: امروز کشور در معرض تهدیدها و فشارهای مختلف قرار دارد و جنگ ابعاد سیاسی و اقتصادی نیز پیدا کرده است.

امام جمعه پاوه با اشاره به موقعیت مرزی استان کرمانشاه گفت: امنیت مرزهای کرمانشاه، امنیت خود استان و در نهایت امنیت کشور و پایتخت است و باید این موضوع همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

ماموستا قادری با اشاره به سابقه ایستادگی مردم استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس و تقدیم شهدا و جوانان این دیار، افزود: مردم کرمانشاه در طول سال‌های گذشته در دفاع از امنیت کشور نقش مهمی ایفا کرده‌اند و باید از همراهی مردم و مجموعه‌های مختلف در این مسیر قدردانی کرد.

وی همچنین مسئولیت‌های مدیریتی را یک آزمون الهی دانست و گفت: پست و مسئولیت برای مسئولان، وسیله آزمایش است و باید از این فرصت برای خدمت به مردم استفاده کرد.

امام جمعه پاوه در ادامه با تقدیر از خدمات شهرام کرمی، رئیس کل پیشین دادگستری استان کرمانشاه، برای حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر کیومرث امیرخانی، رئیس کل جدید دادگستری استان، آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت تداوم خدمت به مردم و توجه به مسائل استان تأکید کرد.