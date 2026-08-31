امیرخانی: مسئولیت در دستگاه قضایی امانتی الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کیومرث امیرخانی، رئیسکل جدید دادگستری استان کرمانشاه، بعدازظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رؤسای کل پیشین و جدید دادگستری استان که با حضور معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد، با قدردانی از اعتماد ریاست قوه قضاییه، مسئولیت را امانتی الهی دانست و اظهار کرد: این مسئولیت باید صرفاً برای رضای خداوند، خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت به مردم پذیرفته شود.
وی با بیان اینکه مسئولیت نباید موجب دلبستگی به جایگاه و مقام شود، افزود: اگر کسی امانت الهی مسئولیت را بدون توجه به این اصول بپذیرد، باید در نحوه استفاده از این امانت تجدیدنظر کند.
رئیسکل جدید دادگستری استان کرمانشاه با تقدیر از قضات و کارکنان دادگستری استان گفت: قضات مجاهد و خستگیناپذیر و کارکنان خدوم دادگستری در سالهای گذشته تلاشهای ارزشمندی انجام دادهاند و شایسته حمایت هستند.
وی افزود: رئیسکل و شورای معاونین باید بیش از هر چیز نقش تسهیلگری در انجام امور و حمایت از قضات و کارکنانی را داشته باشند که شبانهروز در حال خدمترسانی هستند.
تعهد، تخصص و تدبیر سه شاخصه اصلی مدیریت
امیرخانی با تشریح رویکرد مدیریتی خود در دادگستری استان کرمانشاه اظهار کرد: سه شاخصه اصلی در مدیریت را «تعهد، تخصص و تدبیر» میدانم.
وی با تأکید بر اینکه تخصص بدون تعهد میتواند آسیبزا باشد، افزود: مدیر و قاضی باید نسبت به آرمانهای نظام، سوگند قضایی و مسئولیتی که بر عهده گرفته است، متعهد باشد و در کنار آن از تخصص و توانمندی لازم برخوردار باشد.
رئیسکل جدید دادگستری استان کرمانشاه همچنین بر اجرای عدالت بدون تبعیض تأکید کرد و گفت: در مسیر عدالت باید بدون هیچگونه ملاحظه و تبعیض حرکت کنیم.
توجه به نیروی انسانی اولویت مدیریتی دادگستری است
وی نیروی انسانی را مهمترین سرمایه و نیروی محرکه مجموعه قضایی دانست و بیان کرد: اگر به نیروی انسانی توجه شود، از آن حمایت و برای آن ارزش قائل شویم، یک مجموعه کارآمد خواهیم داشت و بیتوجهی به نیروی انسانی نتیجه عکس خواهد داشت.
امیرخانی تأکید کرد: با تمام توان در خدمت قضات نجیب و شریف و کارکنان خدوم دادگستری استان خواهم بود و خود را خادم این عزیزان میدانم.
وی برنامهمحوری را یکی دیگر از محورهای اصلی مدیریت خود عنوان کرد و افزود: منشور خدمتی بنده مبتنی بر برنامهمحوری و در چارچوب اسناد بالادستی، بهویژه سند تحول و تعالی قوه قضاییه و منویات مقام معظم رهبری خواهد بود.
رئیسکل جدید دادگستری استان کرمانشاه، خدمترسانی محترمانه و بیمنت به مردم را از دیگر اولویتهای خود برشمرد و گفت: بهویژه افرادی که نیازمند حمایت دستگاه قضایی هستند و مظلومان و ستمدیدگانی که هیچ مرجع و پناهگاهی جز دادگستری ندارند، باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
وی افزود: نتیجه این نوع خدمترسانی، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.
احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد در دستور کار
امیرخانی، احیای حقوق عامه، مبارزه هدفمند و عدالتمحور با فساد، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبها و تنشهای اجتماعی را از دیگر برنامههای دادگستری استان اعلام کرد.
وی همچنین بر توجه ویژه به جرایم خشن و حفظ نظم و امنیت جامعه تأکید کرد و گفت: ارتقای سلامت اداری در مجموعه دادگستری و سایر دستگاهها نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
تأکید بر کاهش اطاله دادرسی و حمایت از تولید
رئیسکل جدید دادگستری استان کرمانشاه حمایت از تولید و اشتغال را از دیگر حوزههای مهم همکاری دستگاه قضایی با مجموعه اجرایی استان عنوان کرد و گفت: قوه قضاییه در کنار دولت میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.
وی بر تقویت همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و تقنینی تأکید کرد و افزود: همه دستگاهها باید در نهایت یک هدف را دنبال کنند و آن سربلندی و سرافرازی استان و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
امیرخانی همچنین کاهش اطاله دادرسی و تسهیل رسیدگی به پروندهها را از برنامههای جدی خود عنوان کرد و گفت: حجم کار قضات بسیار بالاست و باید برای کاهش این فشار و توسعه قضایی و منابع انسانی استان برنامهریزی جدی انجام شود.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق این برنامهها بدون همدلی، اتحاد و انسجام در مجموعه دادگستری و میان دستگاههای مختلف استان امکانپذیر نیست.
نظر شما