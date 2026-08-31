کرمی: فعالیت دستگاه قضایی در شرایط جنگی متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی، رئیس‌کل پیشین دادگستری استان کرمانشاه، بعدازظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رؤسای کل پیشین و جدید دادگستری استان که با حضور معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی استان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از حضور معاون اول قوه قضاییه و هیئت همراه و سایر مسئولان در استان قدردانی کرد.

وی با تشکر از قضات و کارکنان دادگستری استان اظهار کرد: همکاران قضایی و اداری در طول دوران مسئولیت، چه در شرایط عادی و چه در بحران‌های اجتماعی و حتی در شرایط جنگی، پای کار بودند و فعالیت دستگاه قضایی متوقف نشد.

رئیس‌کل پیشین دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به همکاری و همدلی میان دستگاه‌های مختلف استان گفت: در شورای تأمین و مجموعه‌های مسئول، اگرچه ممکن بود اختلاف سلیقه وجود داشته باشد، اما تصمیمات اتخاذشده با قاطعیت و هماهنگی اجرا می‌شد و خوشبختانه کمترین آسیب را شاهد بودیم.

وی همچنین از نماینده ولی‌فقیه در استان، روحانیون، اعضای شورای قضایی، شورای معاونین، شورای تأمین و سایر مسئولان استان برای همکاری و همراهی در دوران مسئولیت خود تشکر کرد.

امنیت کرمانشاه حاصل تلاش مشترک دستگاه‌ها و مردم است

کرمی با اشاره به برخی فضاسازی‌ها درباره وضعیت امنیتی استان، بر ظرفیت‌های مطلوب کرمانشاه تأکید کرد و گفت: امنیت استان حاصل تلاش مشترک نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همراهی مردم است.

وی از زحمات نیروهای امنیتی و انتظامی در تأمین امنیت استان قدردانی کرد و افزود: این عزیزان در کنار مردم و سایر دستگاه‌ها برای حفظ امنیت تلاش کرده‌اند.

رئیس‌کل پیشین دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت همکاری میان مجموعه‌های مختلف اظهار کرد: هماهنگی و همدلی میان دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در مدیریت شرایط مختلف و حفظ امنیت و آرامش استان داشته است.

توسعه زیرساخت‌های قضایی در کرمانشاه

وی در ادامه با اشاره به کمبود فضای فیزیکی در مجموعه‌های قضایی استان گفت: این مشکل از گذشته وجود داشت و در مقطعی به دلیل کمبود شدید فضا، شرایط دشواری برای برخی واحدها ایجاد شده بود.

کرمی با قدردانی از توجه ریاست قوه قضاییه به این موضوع اظهار کرد: پس از سفر رئیس دستگاه قضا به کرمانشاه و پیگیری‌های انجام‌شده، اقدامات مؤثری برای توسعه فضاهای قضایی صورت گرفت و بخش قابل توجهی از مشکل فضای فیزیکی مجموعه قضایی استان برطرف شد.

وی افزود: در شهرستان‌های مختلف استان نیز اقدامات عمرانی و توسعه‌ای انجام شده و امیدواریم این روند با پیگیری مدیریت جدید ادامه پیدا کند.

رئیس‌کل پیشین دادگستری استان کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی مجدد از تمامی قضات و کارکنان دادگستری و مسئولان نظامی، انتظامی، امنیتی و اجرایی استان، برای رئیس‌کل جدید دادگستری استان کرمانشاه آرزوی موفقیت کرد.

در پایان این مراسم نیز با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از تلاش‌ها و خدمات شهرام کرمی در دوران تصدی ریاست‌کل دادگستری استان کرمانشاه تقدیر و حجت‌الاسلام والمسلمین کیومرث امیرخانی به عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری استان کرمانشاه معرفی شد.