فرار خطرناک قاچاقچی اتباع غیرمجاز در قم ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر نصیری اظهار داشت: همزمان با ایام ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و با توجه به حضور گسترده زائران و مسافران در استان قم، اکیپ‌های گشت ویژه پلیس با حداکثر توان در محورهای مواصلاتی و معابر شهری مستقر شدند تا نظم و امنیت برقرار باشد.



وی گفت: در همین راستا، مأموران گشت یگان امداد به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند، اما راننده بدون توجه به هشدارهای پلیس، با انجام حرکات مخاطره‌آمیز و تغییر ناگهانی مسیر تلاش کرد از محل متواری شود.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: این راننده که در حال انتقال اتباع غیرمجاز بود، برای فرار از دست مأموران اقدام به حرکت در خلاف جهت ترافیک کرد، اما با اقدام سریع و مقتدرانه نیروهای گشت یگان امداد متوقف و دستگیر شد.



سردار نصیری خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد و خودروی پژو پارس نیز به پارکینگ انتقال یافت.