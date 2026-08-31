۹۳ درصد مساحت شمال استان کرمان زیر مدیریت منابع طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابوالحسنی، در نشست خبری با تشریح مهمترین اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان طی دو سال گذشته، اظهار کرد: شمال استان کرمان حدود ۱۴.۴ میلیون هکتار وسعت دارد که از این میزان، ۱۳.۳ میلیون هکتار در زمره اراضی ملی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه حدود ۶.۶ میلیون هکتار از عرصههای شمال استان را مناطق بیابانی تشکیل میدهد، افزود: از مجموع ۱۷ شهرستان شمال استان، ۱۴ شهرستان با فرسایش بادی و کانونهای بحرانی این پدیده روبهرو هستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان ادامه داد: در کنار گستردگی مناطق بیابانی، حدود یک میلیون هکتار جنگل و ۶.۲ میلیون هکتار مرتع نیز در شمال استان وجود دارد که بخش قابل توجهی از مراتع ممیزی شده و بهرهبرداران آن شناسایی شدهاند.
تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی
ابوالحسنی، یکی از اقدامات مهم منابع طبیعی را اجرای طرح کاداستر اراضی ملی عنوان کرد و گفت: بخش عمده اسناد مالکیت اراضی ملی صادر شده و با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف موارد باقیمانده در حال انجام است.
وی تصریح کرد: هدفگذاری شده است که تا پایان سال، مالکیت دولت بر تمامی عرصههای ملی شمال استان به شکل کامل تثبیت و تعیین تکلیف شود.
۲ هزار هکتار مالچپاشی در مناطق بحرانی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به سهم قابل توجه استان از عرصههای بیابانی کشور، مقابله با بیابانزایی و فرسایش بادی را از اولویتهای اصلی این ادارهکل دانست و اظهار کرد: طی سالهای اخیر تمرکز بیشتری بر مناطق شرقی استان صورت گرفته است.
ابوالحسنی افزود: سال گذشته حدود ۳۶۰ هکتار نهالکاری و بیش از یک هزار هکتار عملیات مدیریت روانآب در استان انجام شد و برای نگهداری و آبیاری عرصههای نهالکاریشده نیز اقدامات لازم صورت گرفت.
وی احداث تلههای رسوبگیر را از دیگر اقدامات انجامشده برشمرد و گفت: این سازهها با هدف مهار رسوبات و کاهش آثار فرسایش بادی احداث شدهاند و در مناطقی همچون شهداد و شرق استان عملکرد قابل قبولی داشتهاند.
ابوالحسنی همچنین از اجرای حدود ۲ هزار هکتار مالچپاشی در مناطق بحرانی شرق استان طی سالهای اخیر خبر داد و گفت: مالچپاشی را نمیتوان راهکار نهایی مقابله با بیابانزایی دانست، بلکه این اقدام بیشتر برای کنترل موقت کانونهای بحرانی انجام میشود.
وی ادامه داد: با این حال، مالچپاشی در برخی مناطق توانسته است از حرکت ماسههای روان به سمت مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی جلوگیری کند.
احیای ۵۵۰۰ هکتار از عرصههای مرتعی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به ظرفیت اقتصادی گیاهان دارویی گفت: طی دو سال گذشته حدود پنج هزار و ۵۰۰ هکتار از رویشگاههای گیاهان دارویی و عرصههای مرتعی با مشارکت بهرهبرداران احیا شده است.
وی افزود: توسعه گونههایی مانند آنغوزه علاوه بر کمک به احیای مراتع، میتواند زمینه ایجاد درآمد پایدار برای بهرهبرداران را فراهم کند و با ایجاد منابع درآمدی جایگزین، فشار ناشی از چرای دام بر مراتع را کاهش دهد.
کاهش زمان استعلامات زمین به ۲۳ روز
ابوالحسنی، با اشاره به عملکرد پنجره واحد مدیریت زمین اظهار کرد: راهاندازی این سامانه موجب شده زمان پاسخگویی به استعلامات که پیش از این چندین ماه به طول میانجامید، به حدود ۲۳ روز کاهش یابد.
وی افزود: در دو سال گذشته حدود ۶۳ هزار استعلام از طریق این سامانه ثبت شده و دستگاههای مرتبط نسبت به بررسی آنها اقدام کردهاند.
رفع تصرف ۸۳.۵ میلیارد تومان از اراضی ملی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان همچنین از اقدامات حفاظتی برای صیانت از اراضی ملی خبر داد و گفت: در جریان این اقدامات، اراضی ملی به ارزش حدود ۸۳.۵ میلیارد تومان از تصرف خارج و به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی کمبود نیروی حفاظتی را یکی از مشکلات جدی منابع طبیعی استان دانست و افزود: گستردگی بسیار زیاد عرصههای ملی در کنار محدودیت نیروی انسانی، حفاظت از این مناطق را با دشواری مواجه کرده است.
قاچاق چوب در جنگلهای تاغ و گز
ابوالحسنی قاچاق چوب را از تهدیدهای جدید حوزه منابع طبیعی استان برشمرد و اظهار کرد: مواردی از قاچاق چوب، بهویژه در جنگلهای تاغ و گز محدوده کرمان، سیرجان و رفسنجان مشاهده شده است.
وی گفت: با همکاری دستگاههای اطلاعاتی، نظارتی و قضایی، اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد با عوامل این تخلفات انجام شده و مقابله با قاچاق چوب با جدیت دنبال میشود.
منابع طبیعی در فرآیند صدور مجوزهای معدنی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان درباره نحوه تعامل این ادارهکل با بخش معدن نیز گفت: منابع طبیعی بر اساس قانون مسئولیت حفاظت از عرصههای ملی را برعهده دارد و در فرآیند صدور مجوزهای معدنی، دیدگاه کارشناسی خود را درباره محدودیتها و معارضات موجود اعلام میکند.
ابوالحسنی با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن افزود: در مواردی که منابع طبیعی با واگذاری محدودهای برای فعالیت معدنی مخالفت کند، موضوع در کارگروه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بررسی میشود و در صورت تأیید دلایل فنی و قانونی، محدوده در سامانه کاداستر دارای محدودیت خواهد شد.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی امکان صدور مجوز معدنی برای محدوده مورد نظر وجود نخواهد داشت.
۷.۷ میلیون هکتار مرتع تحت مدیریت چرا
ابوالحسنی با اشاره به ساماندهی بهرهبرداری از مراتع اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار بهرهبردار مرتعی و دامدار دارای پروانه چرا در استان شناسایی شدهاند و طی دو سال گذشته حدود ۷.۷ میلیون هکتار از عرصههای مرتعی تحت مدیریت چرا قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ورود دام به مراتع خارج از فصل یا محدوده تعیینشده در پروانه چرا ممنوع است و یگان حفاظت منابع طبیعی با موارد تخلف برخورد میکند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در پایان بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از عرصههای طبیعی تأکید کرد و گفت: با توجه به وسعت اراضی ملی استان، حفاظت از منابع طبیعی صرفاً با توان دستگاههای دولتی امکانپذیر نیست و همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی، جوامع محلی و رسانهها در این زمینه ضروری است.
تولید ۲۲ میلیون اصله نهال در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت
در ادامه این نشست، علی قادری، معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: سهم استان کرمان از این طرح طی چهار سال، تولید ۲۲ میلیون اصله نهال تعیین شده است.
وی افزود: با مشارکت بخش دولتی و خصوصی، روند تولید نهال در استان مطلوب بوده و پیشبینی میشود تا پایان سال به میزان تعهد تعیینشده نزدیک شویم.
قادری همچنین ظرفیت عرصههای مرتعی استان برای توسعه گیاهان دارویی را مورد اشاره قرار داد و گفت: حدود ۲.۵ میلیون هکتار از مراتع استان شرایط لازم برای رویش گیاهان دارویی را دارد که میتوان از این ظرفیت در راستای تقویت اقتصاد جوامع محلی بهره گرفت.
اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان برای مدیریت روانآبها
معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان مدیریت روانآبها را از اولویتهای سال جاری عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش شدت و فراوانی سیلابها، اجرای طرحهای مدیریت روانآب در شهرستانهای رفسنجان، انار و راور در دستور کار قرار گرفته است.
وی از پیشنهاد اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرحها خبر داد و افزود: سال گذشته بیش از یک هزار هکتار عملیات مدیریت روانآب انجام شد و امسال نیز سهم بیشتری از اعتبارات ملی و استانی به این حوزه اختصاص خواهد یافت.
قادری با اشاره به سیلاب سال ۱۳۹۸ در رفسنجان اظهار کرد: سازههای آبخیزداری و پروژههای پخش سیلاب که در بالادست اجرا شده بودند، در کنترل روانآبها و کاهش خسارت در مناطق پاییندست نقش مؤثری داشتند.
اجرای ۸ هزار سازه آبخیزداری در استان کرمان
علیاکبر افزون، معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان نیز در این نشست گفت: طی سالهای گذشته حدود هشت هزار سازه آبخیزداری در استان احداث شده که شامل بندهای خاکی، سنگی و ملاتی، گورابها، سازههای پخش سیلاب و سایر عملیات مکانیکی است.
وی هدف اصلی این سازهها را کنترل روانآبها و کاهش خسارات ناشی از سیلاب در پاییندست عنوان کرد.
افزون از اختصاص ۷۹ میلیارد تومان اعتبار محرومیتزدایی، حدود ۱۷ میلیارد تومان اعتبار ملی و پنج میلیارد تومان اعتبار استانی برای اجرای پروژههای آبخیزداری خبر داد.
وی تغییرات اقلیمی، تداوم خشکسالی، برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی و افزایش شدت بارندگیهای ناشی از پدیده مونسون را از مهمترین چالشهای حوزه آبخیزداری استان برشمرد.
اختصاص بیش از ۳۲۰۰ هکتار زمین برای نیروگاههای خورشیدی
رسول کامران، معاون حفاظت و امور اراضی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، نیز از تخصیص بیش از ۱۱ هزار هکتار از اراضی ملی بلامعارض برای اجرای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی طی دو سال گذشته خبر داد.
وی افزود: در همین مدت حدود ۴۳۰ عرصه ملی در مجموع به مساحت تقریبی سه هزار و ۲۳۰ هکتار برای احداث نیروگاههای خورشیدی و اجرای طرحهای انرژی تجدیدپذیر اختصاص یافته است که از این حیث، استان کرمان در کشور رتبه نخست را دارد.
کامران همچنین از اختصاص اراضی ملی برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن و تأمین مسکن روستایی خبر داد و گفت: در دو سال گذشته حدود ۶۰۰ هکتار از عرصههای منابع طبیعی نیز برای اجرای عملیات احیا و بازسازی معادن مورد استفاده قرار گرفته است.
وی از اجرای طرحهای مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی در حدود ۷۰۰ هکتار از جنگلها و مراتع استان خبر داد و افزود: برای کاهش قطع بوتهها و پوشش گیاهی با هدف تأمین سوخت نیز حدود یک هزار خانوار تحت پوشش طرح جایگزینی سوخت مناسب قرار گرفتهاند.
مشارکت ۱۸ هزار همیار طبیعت در حفاظت از منابع طبیعی
سرهنگ حسین رحیمپور، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمان، نیز مشارکت مردم را یکی از عوامل مؤثر در حفاظت از عرصههای طبیعی دانست و گفت: حدود ۱۸ هزار همیار طبیعت در استان با مجموعه منابع طبیعی همکاری دارند.
وی افزود: بیش از ۴۵ گروه مردمی نیز با هدف مشارکت در عملیات اطفای حریق تشکیل و تجهیز شدهاند و افزایش حضور مردم در این حوزه، طی دو سال گذشته به کاهش حریق در عرصههای منابع طبیعی استان کمک کرده است.
رحیمپور سامانههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ را از راههای ارتباطی برای اعلام گزارشهای مردمی درباره آتشسوزی، تخریب، تصرف و دیگر تخلفات مرتبط با منابع طبیعی اعلام کرد.
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