به گزارش خبرنگار مهر، میرحسن رحیمی، فرماندار شهرستان سرپل‌ذهاب، شامگاه دوشنبه در آیین بازگشایی بازارچه مرزی تیله‌کوه با خیرمقدم به وزیر نیرو، استاندار کرمانشاه، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و مدیران استان، اظهار کرد: بازگشایی بازارچه تیله‌کوه یکی از مطالبات مردم شهرستان بوده و امیدواریم این اتفاق زمینه‌ساز توسعه و رونق اقتصادی منطقه شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان سرپل‌ذهاب افزود: این شهرستان به عنوان یک شهرستان مرزی دارای حدود ۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و از ظرفیت‌های مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری برخوردار است.

فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: قرار گرفتن در مسیر عتبات عالیات و راهپیمایی بزرگ اربعین، مجاورت با بزرگ‌ترین بازارچه صادراتی ایران در پرویزخان، اجرای طرح سامانه گرمسیری و برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری، مذهبی و باستانی از جمله مزیت‌های مهم شهرستان به شمار می‌رود.

رحیمی با اشاره به ظرفیت کشاورزی شهرستان ادامه داد: حدود ۲۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان سرپل‌ذهاب از طریق سامانه گرمسیری تحت پوشش آبیاری قرار گرفته و این طرح از پروژه‌های مهم و تأثیرگذار در منطقه محسوب می‌شود.



وی افزود: سرپل‌ذهاب از نظر منابع آب نیز ظرفیت‌های مناسبی دارد و وجود سراب‌ها، چشمه‌ها و منابع آب زیرزمینی، این شهرستان را به یکی از مناطق دارای ظرفیت قابل توجه در حوزه کشاورزی تبدیل کرده است؛ به طوری که حدود ۶۵ درصد اراضی شهرستان به کشت آبی اختصاص دارد.



بازگشایی تیله‌کوه پس از سال‌ها پیگیری



فرماندار سرپل‌ذهاب با اشاره به روند پیگیری بازگشایی بازارچه تیله‌کوه اظهار کرد: حدود یک سال است که پیگیری جدی برای بازگشایی این بازارچه آغاز شده و در این مسیر استاندار کرمانشاه، نماینده مردم منطقه در مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی، جلسات و مذاکرات متعددی را در تهران و استان برگزار کردند.



وی گفت: بازارچه تیله‌کوه در گذشته نیز فعال بوده، اما پس از زلزله سال ۱۳۹۶ و با توجه به تمرکز مسئولان بر بازسازی مناطق زلزله‌زده، موضوع تداوم فعالیت این بازارچه به حاشیه رفت و برای چند سال غیرفعال ماند.



رحیمی ادامه داد: پس از پیگیری‌های متعدد، امروز شاهد بازگشایی مجدد این بازارچه هستیم و امیدواریم این آغاز، نقطه عطفی برای توسعه مبادلات مرزی شهرستان باشد.



وی با اشاره به حضور اقوام و مذاهب مختلف در شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: از جامعه اهل سنت، اهل حق و اهل تشیع شهرستان که در این مراسم حضور پیدا کردند قدردانی می‌کنم و امیدواریم وحدت و همدلی مردم منطقه زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت شهرستان باشد.



تیله‌کوه باید به مرز تجاری دوطرفه تبدیل شود



فرماندار سرپل‌ذهاب با بیان اینکه مردم شهرستان در سال‌های گذشته هزینه‌های سنگینی برای دفاع از کشور پرداخت کرده‌اند، اظهار کرد: مردم سرپل‌ذهاب هشت سال دوران دفاع مقدس را تجربه کردند، بسیاری از آنان در جریان جنگ مهاجرت کردند و پس از آن نیز زلزله سال ۱۳۹۶ خسارت‌های سنگینی به شهرستان وارد کرد؛ بنابراین انتظار دارند مسئولان نگاه ویژه‌ای به توسعه شهرستان داشته باشند.



رحیمی افزود: شهرستان‌های همجوار مانند ثلاث‌باباجانی، پاوه و قصرشیرین از ظرفیت بازارچه‌های مرزی بهره‌مند هستند و مردم سرپل‌ذهاب نیز انتظار دارند از ظرفیت مرزی شهرستان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استفاده شود.



وی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از فعالیت‌های مرزی منطقه از طریق کولبری و بهره‌گیری تجار و بازرگانان از مزایای این رویه انجام می‌شود، اما انتظار ما این است که با بازگشایی تیله‌کوه، زمینه مبادلات و تجارت مرزی دوطرفه با کشور عراق فراهم شود.



فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: بازگشایی بازارچه تیله‌کوه دروازه امید و توسعه را به روی شهرستان باز می‌کند و امیدواریم در آینده مراودات و تبادلات تجاری دوطرفه با کشور عراق در این مرز نیز برقرار شود.



درخواست برای اتصال ۱۵ هزار هکتار اراضی به سامانه گرمسیری



رحیمی در ادامه به موضوع اراضی جامانده از سامانه گرمسیری اشاره کرد و افزود: اقدامات بسیار بزرگ و تأثیرگذاری در شهرستان سرپل‌ذهاب انجام شده، اما حدود ۱۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان با وجود قابلیت اتصال، از سامانه گرمسیری جامانده‌اند.

وی با بیان اینکه حجم آب تخصیص‌یافته فعلی پاسخگوی پوشش اراضی موجود است، گفت: بخش قابل توجهی از مردم ساکن در محدوده این اراضی، از اقشار محروم و کم‌برخوردار هستند و انتظار داریم وزارت نیرو برای تأمین آب مورد نیاز و اتصال این اراضی به سامانه گرمسیری نگاه ویژه‌ای داشته باشد.



تأکید بر رفع تنش آبی روستاهای سرپل‌ذهاب



فرماندار سرپل‌ذهاب همچنین با اشاره به تنش آبی در برخی مناطق شهرستان اظهار کرد: سرپل‌ذهاب از جمله شهرستان‌هایی است که تعدادی از روستاهای آن با تنش آبی مواجه هستند.



وی افزود: با وجود برخورداری شهرستان از منابع آب پایدار و تأمین آب شهر قصرشیرین، مناطق روستایی، شهری و حتی یگان‌های مستقر در نوار مرزی از این ظرفیت، بخشی از مردم خود شهرستان سرپل‌ذهاب، به‌ویژه در مناطق روستایی، همچنان از این موهبت بی‌بهره هستند.



رحیمی در پایان خواستار توجه ویژه وزارت نیرو به تأمین اعتبارات آبرسانی روستایی در سرپل‌ذهاب شد و گفت: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم، مشکل تنش آبی مناطق روستایی شهرستان نیز برطرف شود.