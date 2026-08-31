https://mehrnews.com/x3cWPJ ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ کد مطلب 6933632 استانها گیلان استانها گیلان ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ ۱۸۴ شب تداوم حضور رشتیها در میدان برای خونخواهی امام شهید رشت- در این ویدئو تصاویری از قرار شبانه صد و هشتاد و چهارم مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6933632 کپی شد مطالب مرتبط ۱۸۳ شب تداوم قرار رشتیها در میدان برای خونخواهی امام شهید گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب صد و هشتاد و چهارم تجمع لنگرود ۱۸۵ شب ایستادگی رشتیها در میدان خونخواهی امام شهید یکصد و هشتاد و دومین تجمع شبانه شفتیها در میدان گزارش مهر از یکصد و هشتاد و ششمین قرار شبانه رشتیها در میدان یکصد و هشتاد و یکمین قرار شبانه مردم رشت در دفاع از وطن موج یکصد و هشتادم حضور رشتیها در میدان؛ پای ایران ایستادهایم طنین فریاد «حیدر حیدر» در تجمع شبانه مردم ولایی سلماس برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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