به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه آیین افتتاح بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو، با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور اظهار کرد: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور در مدت کوتاهی از هزار و ۲۵۰ مگاوات به ۸ هزار مگاوات افزایش یافته است و پیشبینی میشود این ظرفیت تا پایان سال به حدود ۱۲ هزار مگاوات برسد.
وی افزود: افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در مدت زمانی کوتاه اتفاق بسیار بزرگی است و میتواند کشور را در زمره کشورهای دارای رتبههای بالای جهانی در این حوزه قرار دهد.
وزیر نیرو درباره نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو نیز گفت: این نیروگاه شامل دو واحد توربین گازی کلاس F با ظرفیت حدود ۳۰۰ مگاوات است و ظرفیت اسمی نیروگاه در شرایط استاندارد محاسبه میشود، اما در شرایط واقعی عواملی مانند دما، رطوبت و ارتفاع منطقه بر توان عملی نیروگاه تأثیر میگذارد.
علیآبادی با تشریح تفاوت نیروگاههای سیکل ساده و سیکل ترکیبی افزود: در نیروگاههای سیکل ساده، بخشی از انرژی حاصل از سوخت به دلیل خروج گازهای داغ از دست میرود، اما در نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از بویلرهای بازیاب حرارتی، این گرما به بخار تبدیل شده و بخار تولیدشده در توربین بخار به انرژی مکانیکی و سپس به برق تبدیل میشود.
وی ادامه داد: با اجرای این فرآیند، راندمان نیروگاه حدود ۲۰ درصد افزایش مییابد و نیروگاه دالاهو در مجموع به ظرفیتی حدود ۹۰۰ مگاوات با راندمانی نزدیک به ۶۰ درصد، معادل حدود ۵۸ درصد، دست یافته است.
وزیر نیرو افتتاح این نیروگاه را برای مردم و صنعت برق استان کرمانشاه اقدامی مبارک دانست و گفت: با بهرهبرداری از این نیروگاه، ظرفیت اسمی تولید برق استان کرمانشاه از ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات فراتر رفته، در حالی که میزان مصرف استان کمتر از ظرفیت تولید آن است؛ بنابراین کرمانشاه به یک استان صادرکننده برق تبدیل شده است.
توسعه پراکنده نیروگاهها برای افزایش پایداری شبکه
علیآبادی درباره راهبرد کشور در توسعه نیروگاهها اظهار کرد: سیاست ما توسعه نیروگاهها به صورت پراکنده در سراسر کشور است تا در صورت وقوع حوادث و آسیبهای احتمالی، کمترین صدمه به شبکه برق وارد شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: ایران از ظرفیتهای مناسبی در زمینه انرژی خورشیدی، بادی و زمینگرمایی برخوردار است و تلاش میکنیم با توسعه این منابع، پراکندگی تولید انرژی را افزایش دهیم.
وزیر نیرو همچنین بر ضرورت اصلاح اقتصاد برق و جذابتر شدن محیط کسبوکار برای سرمایهگذاران تأکید کرد و افزود: خوشبختانه تعداد سرمایهگذارانی که برای ورود به صنعت برق اعلام آمادگی کردهاند، افزایش یافته است و به همین دلیل توانستهایم پروژههایی مانند نیروگاه دالاهو را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرا کنیم.
ظرفیت فعلی تولید برق با اصلاح مصرف پاسخگوی نیاز کشور است
علیآبادی با بیان اینکه در صورت اصلاح الگوی مصرف، ظرفیت فعلی تولید برق میتواند نیاز کشور را تأمین کند، گفت: اگر مصرف انرژی در کشور به استانداردهای جهانی نزدیک شود، ظرفیت تولید موجود میتواند پاسخگوی نیازها باشد.
وی درباره حمایت دولت از صنایع برای احداث نیروگاههای اختصاصی اظهار کرد: دولت زمین، تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را برای سرمایهگذاری در این بخش فراهم میکند و صنایع میتوانند از ظرفیتهای شبکه نیز استفاده کنند.
وزیر نیرو افزود: نیروگاه دالاهو نیز هماکنون به شبکه متصل است و از ظرفیتهای شبکه استفاده میکند.
وی خاطرنشان کرد: دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا نیازهای مردم در حوزه اشتغال و زندگی تأمین و شرایط معیشتی آنها بهبود پیدا کند.
اولویت وزارت نیرو؛ ورود سریع نیروگاههای جدید به مدار
علیآبادی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت انرژی کشور گفت: درباره آینده نمیتوان با قطعیت صحبت کرد، زیرا آینده تابع عوامل مختلفی است، اما در شرایط فعلی و با وجود آسیبهایی که در جریان جنگ به کشور وارد شده، وضعیت انرژی کشور قابل قبول است و مردم باید همچنان در مدیریت مصرف مشارکت داشته باشند.
وی تأکید کرد: از نظر توان تولید برق، کشور به ظرفیت کافی رسیده و در حال حاضر مسئله مهم، تأمین سوخت نیروگاههاست.
وزیر نیرو افزود: بخشی از ظرفیتهای جدید مربوط به نیروگاههای خورشیدی است که نیاز به سوخت ندارند و بخش دیگر نیز نیروگاههای سیکل ترکیبی هستند که با افزایش راندمان، مصرف سوخت کمتری خواهند داشت.
علیآبادی خاطرنشان کرد: اولویت ما این است که نیروگاههای جدید هرچه سریعتر وارد مدار شوند تا بتوانیم پایداری شبکه برق را حفظ کنیم.
وی با اشاره به شرایط شبکه برق کشورهای منطقه در تابستان امسال گفت: متأسفانه در این مدت شاهد خاموشی و قطعی گسترده برق در برخی کشورهای همسایه و حتی برخی کشورهای اروپایی بودهایم.
وزیر نیرو ادامه داد: باید خدا را شکر کنیم که کشور با وجود همه مشکلات، بیش از ۲۰ سال است با خاموشی سراسری یا بلکاوت مواجه نشده است و امیدواریم با همراهی مردم و تلاش مجموعه صنعت برق، این وضعیت همچنان ادامه پیدا کند.
علیآبادی در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم وعدههایی را که به مردم دادهایم عملی کنیم و در برابر مردم شرمنده نشویم.
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