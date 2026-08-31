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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

باند ۴ نفره سارقان به عنف در چنگال پلیس قرچک

باند ۴ نفره سارقان به عنف در چنگال پلیس قرچک

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از دستگیری اعضای یک باند ۴ نفره سارقان به عنف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور از دستگیری اعضای یک باند ۴ نفره سارقان به عنف خبر داد و گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی قرچک با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، سرنخ‌هایی از فعالیت اعضای این باند به دست آورده و پس از شناسایی مخفیگاه متهمان واقع در رباط کریم، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه هر ۴ عضو باند را با یکدستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ که با آن اقدام به سرقت می‌نمودند را کشف و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی قرچک ادامه داد: متهمان در تحقیقات پلیسی به ۱۰ فقره سرقت به عنف اعتراف کردند که برابر بررسی‌های انجام‌شده، ارزش اموال مسروقه بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است که ماموران این مبلغ را کشف کردند و متهمان در این امر ناکام ماندند.

کد مطلب 6933644

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