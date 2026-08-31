به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح بازارچه مرزی تیله‌کوه در شهرستان سرپل‌ذهاب شامگاه دوشنبه همزمان با هفته دولت و با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

بازارچه مرزی تیله‌کوه در شهرستان سرپل‌ذهاب و در مجاورت مرزهای قدیمی این شهرستان با کشور عراق قرار دارد و از ظرفیت‌های مهم منطقه برای توسعه مبادلات مرزی و رونق اقتصادی شهرستان محسوب می‌شود.

افتتاح این بازارچه در راستای تقویت فعالیت‌های مرزی، توسعه مبادلات تجاری با کشور عراق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مرزی استان کرمانشاه انجام شده است.

شهرستان سرپل‌ذهاب به واسطه موقعیت جغرافیایی و هم‌مرزی با عراق، از ظرفیت قابل توجهی در حوزه تجارت مرزی برخوردار است و فعال شدن بازارچه تیله‌کوه می‌تواند زمینه افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری در این منطقه را فراهم کند.

این مراسم همزمان با برنامه‌های هفته دولت در استان کرمانشاه برگزار شد و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی استان نیز در آن حضور داشتند.