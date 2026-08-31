به گزارش خبرنگار مهر، رضا نیکروش، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه، در حاشیه آیین افتتاح بازارچه مرزی تیلهکوه که همزمان با هفته دولت و با حضور وزیر نیرو، استاندار کرمانشاه، نماینده مجلس و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه با رویکرد توسعه مبادلات مرزی، تمامی تمهیدات فنی لازم برای فعال شدن بازارچه مرزی تیلهکوه را فراهم کرده است.
وی افزود: در راستای پیگیریهای تخصصی انجامشده از گمرک جمهوری اسلامی ایران، پنج پست سازمانی برای این واحد گمرکی ایجاد شده و زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیت این گمرک نیز فراهم شده است.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی گفت: برای تضمین امنیت و سرعت در تبادل دادهها، زیرساختهای شبکه شامل سرور، یوپیاس، تجهیزات پیشرفته الکترونیکی و فایروالهای امنیتی در بازارچه مرزی تیلهکوه نصب و راهاندازی شده است.
نیکروش تصریح کرد: این زیرساختها امکان اتصال کامل و پایدار بازارچه مرزی تیلهکوه به سامانه جامع گمرکی را فراهم کرده و بستر مناسبی برای فعالیت فعالان اقتصادی و انجام فرآیندهای تجاری در این مرز ایجاد شده است.
وی در ادامه از اخذ مجوزهای قانونی برای انجام رویههای تجاری در مرز تیلهکوه خبر داد و گفت: با اخذ رویههای واردات قطعی و ترانزیت داخلی مقصد، گمرک بازارچه مرزی تیلهکوه آمادگی کامل برای پذیرش کالا و تسهیل تجارت در این مسیر را دارد.
مدیرکل گمرک کرمانشاه خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساختهای فنی و گمرکی در این بازارچه، زمینه فعالیت منظم و هوشمند مبادلات تجاری را فراهم کرده و میتواند نقش مهمی در توسعه تجارت مرزی منطقه داشته باشد.
نیکروش با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی بازارچه تیلهکوه اظهار کرد: راهاندازی این بازارچه با اتکا به استانداردهای فنی و نظارتی گمرک، میتواند نقش پیشران در توسعه اقتصادی شهرستان سرپلذهاب و استان کرمانشاه ایفا کند.
وی افزود: فعال شدن این مسیر مرزی و کوتاه شدن مسیرهای تجاری، زمینه بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای لجستیکی منطقه و افزایش مبادلات تجاری را فراهم خواهد کرد.
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