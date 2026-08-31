به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حسینی، نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه در آیین بازگشایی مرز تیلهکوه در شهرستان سرپلذهاب، ضمن قدردانی از حضور وزیر نیرو، استاندار کرمانشاه، معاونان وزارت نیرو، مسئولان نظامی و انتظامی، فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: مردم سرپلذهاب مردمی فداکار و زحمتکش هستند که در طول ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دفاع از نظام و انقلاب پای کار بودهاند.
وی افزود: مردم این منطقه در جریان حوادث مختلف، از دوران دفاع مقدس تا مقابله با منافقین و دیگر بحرانها، آسیبهای فراوانی دیده و بسیاری از آنان عزیزان و زندگی خود را از دست دادهاند، اما همچنان پای نظام ایستادهاند.
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس تصریح کرد: امروز ما مرزنشین هستیم و به این موضوع افتخار میکنیم؛ انقلاب و نظام را دوست داریم و آن را متعلق به خود میدانیم، اما انتظار داریم برای مرزنشینان تفاوت و امتیازاتی در نظر گرفته شود تا بتوانند از ظرفیتهای موجود برای بهبود شرایط زندگی خود استفاده کنند.
حسینی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم منطقه گفت: سه بار شاهد بودم که مردم این منطقه به دلیل حوادث مختلف آسیب جدی دیده و زندگی آنها از بین رفته است و امروز با وجود مشکلات معیشتی، انتظار حداقلی مردم این است که مسئولان برای رفع مشکلات آنان جدیت بیشتری داشته باشند.
وی با قدردانی از اقدامات استاندار کرمانشاه و مدیران استانی افزود: استاندار کرمانشاه و مدیران مجموعه استان برای پیگیری مشکلات مردم تلاش زیادی داشتهاند و انتظار داریم این پیگیریها با جدیت ادامه پیدا کند.
تأکید بر استفاده از ظرفیت مرز برای اشتغال و معیشت
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس با اشاره به اهمیت بازگشایی مرز تیلهکوه اظهار کرد: مردم این منطقه باید بتوانند از ظرفیت مرز برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود معیشت خود استفاده کنند و بازگشایی این مرز نباید صرفاً به یک افتتاح محدود شود.
حسینی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع مشکلات مرزی گفت: در سفرها و جلسات مختلف، موضوع بازگشایی مرزهای منطقه از جمله مرز سومار و تیلهکوه پیگیری شده و مسئولان عراقی نیز برای توسعه مبادلات مرزی اعلام آمادگی کردهاند.
وی ادامه داد: اگر طرف ایرانی نیز پای کار باشد، میتوانیم از ظرفیت مرزهای منطقه برای توسعه تجارت و کمک به معیشت مردم استفاده کنیم.
قدردانی از وزیر نیرو برای پیگیری طرحهای آبی
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عباس علیآبادی، وزیر نیرو، گفت: اگر از وزیر نیرو و معاونان این وزارتخانه تشکر نکنیم، انصاف را رعایت نکردهایم؛ چراکه طی مدت مسئولیت وی، پیگیریهای قابل توجهی برای حل مشکلات حوزه آب و اراضی منطقه انجام شده است.
وی افزود: یکی از طرحهای مهم منطقه سالها با پیشرفت بسیار اندک مواجه بود و در مقطعی با گذشت حدود هشت تا ۹ سال، تنها حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشت؛ در حالی که با اجرای آن میتوانستیم هزاران هکتار از اراضی منطقه را تحت پوشش قرار دهیم.
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و ورود استاندار کرمانشاه، مدیران استانی و وزارت نیرو، این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گرفت و اقدامات مؤثری برای رفع مشکلات آن انجام شد.
حسینی با اشاره به آثار توسعه اراضی آبی در منطقه گفت: بیش از ۲۳ تا ۲۴ هزار هکتار از اراضی منطقه به اراضی آبی تبدیل شده است که اقدام بسیار مهمی محسوب میشود و میتواند به رونق کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت مردم از مناطق مرزی کمک کند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات برق منطقه اظهار کرد: مردم سرپلذهاب در سالهای اخیر با قطعیهای برق مواجه بودهاند و این مسئله در شرایط گرمای شدید، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس با اشاره به شرایط ایام اربعین گفت: در ایام منتهی به اربعین، با تلاش مسئولان شرایط برق منطقه بهبود پیدا کرد، اما پس از پایان اربعین بار دیگر قطعیهای چهار ساعته برق آغاز شد.
حسینی از وزیر نیرو خواست برای حل این مشکل دستور ویژهای صادر کند و افزود: انتظار داریم با اختیار دادن به مدیران استان، در یک بازه زمانی ۱۵ روزه برای رفع مشکل برق منطقه تلاش شود تا دستکم در روزهای باقیمانده از گرمای شدید، مردم با قطعی برق مواجه نباشند.
وی در پایان از تلاش دستگاههای مختلف از جمله گمرک، راهداری، جهاد کشاورزی و سایر مجموعههای اجرایی برای همراهی در بازگشایی مرز تیلهکوه قدردانی کرد و گفت: همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف میتواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیتهای مرزی و اقتصادی منطقه را فراهم کند.
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