صفایی بوشهری: مسجد باید محور مدیریت محله و تربیت نسل جوان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در جلسه دبیران مساجد استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ساماندهی و تقویت مساجد اظهار کرد: آمار مساجد استان اکنون بیش از ۹۸ درصد به واقعیت نزدیک شده، اما این اطلاعات باید به‌صورت مستمر تکمیل و به‌روزرسانی شود.

وی افزود: در کنار ثبت تعداد مساجد، باید تاریخچه، ویژگی‌ها، ائمه جماعت شاخص، شهدای هر مسجد و فعالیت‌های مهم آنها نیز ثبت شود و برای نخستین‌بار کتاب جامع مساجد استان بوشهر تدوین شود. به گفته وی، حدود یک‌هزار و ۴۰۰ مسجد شیعیان و ۱۲۷ تا ۱۲۸ مسجد اهل سنت در استان وجود دارد.

مسجد تراز باید متناسب با اقتضائات بوشهر تعریف شود

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت آموزش مسئولان امور مساجد گفت: دستورالعمل‌های شورای عالی مساجد باید در کارگاه‌های تخصصی بررسی و مشکلات و پیشنهادهای میدانی برای اصلاح ضوابط مطرح شود، چراکه همه دستورالعمل‌ها الزاماً با شرایط مناطق مختلف استان بوشهر همخوانی ندارند.

صفایی بوشهری تصریح کرد: نمی‌توان همه مساجد را با یک معیار ارزیابی کرد؛ هر مسجد باید متناسب با جمعیت، امکانات و موقعیت خود به تراز نسبی برسد.

وی امام جماعت را محور تحقق مسجد تراز دانست و خواستار آموزش ائمه جماعات و همراهی هیئت‌های امنا با آنها شد. وی با انتقاد از کم‌رنگ شدن نماز جماعت در برخی مساجد گفت: حداقل باید دو وعده نماز جماعت در مساجد برگزار شود و مسجدی که امام جماعت دارد، نباید بدون حضور روحانی محل اقامه نماز باشد. مسجد باید در طول روز نیز تا حد امکان باز باشد و روشن بودن چراغ و حضور مردم در آن به یک فرهنگ تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین بر نقش اجتماعی و فرهنگی مساجد تأکید کرد و گفت: مسجد نباید نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت باشد، بلکه باید در مدیریت محله، ارائه خدمات اجتماعی، بصیرت‌افزایی و تربیت انسان‌های مسئولیت‌پذیر و ولایتمدار نقش‌آفرین باشد.

وی سرکشی مستمر به مساجد را ضروری دانست و افزود: مسئولان اوقاف، تبلیغات اسلامی، بسیج و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با حضور میدانی، مشکلات مساجد را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

صفایی بوشهری حمایت از ائمه جماعات را نیز ضروری دانست و گفت: مسائل معیشتی و خانوادگی روحانیون باید مورد توجه قرار گیرد تا امام جماعت بتواند با آرامش به وظایف خود در مسجد بپردازد.

وی همچنین هیئت‌های امنا را مسئول تأمین نیازهای مالی و سخت‌افزاری مسجد دانست و اظهار داشت: برای رفع مشکلات عمرانی و تجهیزاتی می‌توان از ظرفیت بسیج سازندگی، قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی، بنیاد برکت، بنیاد علوی و سایر نهادها استفاده کرد، اما مسئولان امور مساجد نباید به تأمین‌کننده دائمی مالی مساجد تبدیل شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر توجه ویژه به کودکان و نوجوانان گفت: برنامه‌های تربیتی و فرهنگی با استفاده از مربیان متخصص باید در مساجد توسعه یابد تا مسجد بار دیگر به کانون تربیت نسل آینده تبدیل شود.

وی در پایان با اشاره به مناطق تلفیقی شیعه و اهل سنت در استان، به‌ویژه عسلویه و کنگان، بر نقش مساجد در تقویت وحدت تأکید کرد و گفت: باید با تکیه بر مشترکات مسلمانان، از هر اقدامی که موجب اختلاف و تفرقه می‌شود جلوگیری کرد.