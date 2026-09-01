ضرورت برخورد قاطع با مخلان امنیت فرهنگی و اجتماعی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی بهرامی دوشنبه شب در تجمع شبانه مردم آمل با اشاره به فشارها و توطئههای دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، اظهار داشت: انقلاب اسلامی با نفس گرم حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد و با وجود همه هجمهها و دشمنیها، همچنان مقتدرانه به مسیر خود ادامه میدهد.
وی با اشاره به هفته دولت و ضرورتهای مدیریتی افزود: دولتمردان برای خدمت به مردم تلاشهای بسیاری دارند، اما انتظار میرود در کنار تخصص، از مشاورانی استفاده شود که دارای تفکر انقلابی و رویکرد مقاومتی باشند؛ چرا که نمیتوان نسخههای اقتصادی کشورهای بیگانه را بدون توجه به شرایط و ظرفیتهای بومی برای کشور تجویز کرد و انتظار حل مشکلات را داشت.
حجتالاسلام بهرامی در ادامه به مواضع اخیر رئیس قوه قضائیه پیرامون برخورد با عوامل ناامنی اشاره و تصریح کرد: قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با عناصر مخل امنیت قابل تقدیر است؛ اما باید توجه داشت که امنیت یک کشور تنها امنیت نظامی نیست و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن نیز اهمیت راهبردی دارد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل تأکید کرد: مسئولان قضایی و انتظامی باید در چارچوب قانون، نسبت به رفتارهایی که آرامش اخلاقی و امنیت اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد، اقدام عملی و قاطع داشته باشند تا مردم احساس کنند قانون برای همه یکسان اجرا میشود.
وی با تبیین ضرورت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، خاطرنشان کرد: این فریضه تنها بر عهده روحانیون نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و شرعی برای عموم مسلمانان است که باید با زبان نرم و به دور از خشونت پیگیری شود.
حجتالاسلام بهرامی همچنین با گرامیداشت یاد واقفان خیراندیش، وقف را یکی از نمونههای ماندگار مشارکت مردم در حوزههای اقتصادی و فرهنگی دانست و گفت: واقفان با اختصاص بخشی از دارایی خود برای منفعت عمومی، الگویی از خدمت ماندگار را به جای گذاشتهاند.
وی در پایان با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات و برنامههای مذهبی، بیان کرد: این حضور نشاندهنده ایستادگی مردم بر ارزشهای دینی و انقلابی است و باید از این ظرفیت عظیم مردمی برای پیشرفت کشور و حل مسائل جامعه به نحو احسن بهره برد.
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