به گزارش خبرنگار مهر٬ اسکندر پاسالار دوشنبه‌شب در دیدار با امام جمعه، خانوداه شهید، اعضاء شورا، شهردار و جمعی از معتمدین شهر نخل تقی اظهار کرد: مهم‌ ترین دستاورد مدیریت شهرستان در جریان جنگ، حضور میدانی مسئولان در کنار مردم و ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه بود.

فرماندار عسلویه با قدردانی از حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، علما، ائمه جمعه، معتمدان، خانواده‌ معظم شهید عبدالله زاده اضافه کرد: حضور و همراهی مردم، هم نقطه قوتی برای مدیریت شهرستان و هم موجب تقویت روحیه خادمان مردم است.

وی افزود: اینکه مردم و نمایندگان آنها از مجموعه دولت و مسئولان قدردانی می‌کنند، فارغ از اینکه همه اقدامات انجام شده باشد یا هنوز بخشی از مطالبات باقی مانده باشد، موجب تقویت انگیزه مسئولان برای ادامه مسیر خدمتگزاری است.

فرماندار عسلویه با اشاره به جایگاه مردم نخل تقی گفت: در یک سال و چند ماه گذشته، مردم این شهر همواره در کنار مسئولان بوده‌اند و مطالبات خود مطرح و پیگیری کرده‌اند و این نوع همراهی و مطالبه‌گری، به پیشبرد امور کمک می‌کند.

تقویت رابطه مردم، دولت و حاکمیت

پاسالار ادامه داد: در یک سال گذشته کشور و شهرستان عسلویه با شرایط دشواری از جمله جنگ، بحران‌های طبیعی، سیلاب و زلزله مواجه بود و در چنین شرایطی طبیعی است که بخش مهمی از ظرفیت و اعتبارات دولت به سمت مدیریت بحران و حفظ امنیت و آرامش مردم هدایت شود، اما این شرایط هرگز به معنای توقف خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌ها نبود.

وی با اشاره به نقش نخل تقی در تأمین کالاهای اساسی کشور در جریان جنگ گفت: در دوران جنگ، اسکله‌های نخل تقی و فعالیت لنج‌داران و ملوانان این منطقه نقش مهمی در ورود کالاهای اساسی داشتند و خوشبختانه با تلاش مردم و فعالان این حوزه، خللی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد نشد.

فرماندار عسلویه این موضوع را یک دستاورد مهم دانست و بیان کرد: در شرایط بحرانی، مردم نیز پشتوانه دولت بودند و در کنار مسئولان قرار گرفتند و همین همراهی موجب شد مدیریت شهرستان با تمرکز و آرامش بیشتری مسائل را دنبال کند.

وی خاطرنشان کرد: این همراهی مردم نشان‌ دهنده تقویت اعتماد عمومی و رابطه میان مردم، دولت و حاکمیت است؛ زمانی که مردم در شرایط سخت در کنار مسئولان می‌ایستند و اعلام می‌کنند که آماده کمک هستند، نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه تقویت شده است.

فرماندار عسلویه با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی شهرستان گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و بحران‌های مختلف، اجرای پروژه‌ها در حوزه‌های آموزش، ورزش، درمان، آب، راه، توسعه شهری و روستایی ادامه پیدا کرد.

پاسالار ادامه داد: حتی در دوران جنگ نیز فعالیت‌های عمرانی در شهر نخل تقی متوقف نشد و پروژه‌های حوزه زیر ساخت شهری و مبلمان شهری با جدیت ادامه یافت و در هفته دولت امسال شاهد به ثمر رسیدن بخشی از این اقدامات هستیم.

وی تأکید کرد: تداوم این پروژه‌ها نشان می‌دهد همه ارکان نظام، دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی، مردم، صنعت و بخش اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و اجازه ندادند خدمت‌رسانی به مردم متوقف یا محدود شود.

ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی

فرماندار عسلویه با اشاره به برخی اقدامات انجام‌ شده در شهرستان اظهار کرد: احداث و تکمیل مدارس، توسعه فضاهای ورزشی، اجرای طرح‌های حوزه درمان، پروژه‌های آبرسانی و آب‌شیرین‌کن‌ها و همچنین تقویت مسیر آبرسانی به روستاهای ساحلی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

پاسالار با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی در شرایط سخت اقتصادی ادامه داشته است، گفت: با وجود تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی، محدودیت منابع مالی و مشکلات تخصیص اعتبارات، با همراهی مردم، ائمه جمعه، شهرداران، دهیاران، معتمدان و دستگاه‌های اجرایی توانستیم مسیر خدمت‌رسانی را ادامه دهیم.

فرماندار عسلویه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، فارغ از قومیت، فرهنگ، نژاد، رنگ، طبقه و سایر دسته‌بندی‌ها، همه اعضای یک مجموعه و یک ملت هستیم.

پاسالار خاطرنشان کرد: همان‌گونه که حضرت امام خمینی(ره) بر وحدت کلمه تأکید داشتند، امروز نیز همه باید تحت یک پرچم، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، در کنار یکدیگر برای پیشرفت کشور تلاش کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی و همدلی بیشتر مسئولان و مردم گفت: من و همکارانم تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم انجام می‌دهیم، اما برای پیشبرد امور، بیش از گذشته به همراهی، همدلی و همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران، دهیاران، معتمدان و سایر مسئولان نیاز داریم.

وی افزود: همراهی مسئولان، شوراها و مدیران محلی با دولت، ظرفیت مهمی برای حل مسائل و توسعه شهرستان است و حضور مسئولان در کنار مردم نیز نشان‌دهنده همین همراهی و همدلی است.

وی با اشاره به وجود برخی کمبودها و نواقص نیز گفت: بدون تردید نقصان‌ها و کمبودهایی وجود دارد و باید با پذیرش این مسائل و با استفاده از ظرفیت مردم و همه دستگاه‌ها برای رفع آنها تلاش کنیم.

فرماندار عسلویه از همراهی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: شوراها در بسیاری از برنامه‌ها و پیگیری‌ها در کنار دولت بوده‌اند و هر جا فرصتی برای بیان مسائل و مطالبات شهرستان در اختیار مسئولان استانی و ملی قرار گرفته، از ظرفیت آن برای پیگیری و جذب خدمات برای منطقه استفاده شده است.

وی در پایان با قدردانی از ائمه جمعه و جماعات معتمدان، خانواده های معظم شهدا و شخصیت‌های اثرگذار شهرستان خاطرنشان کرد: همراهی بزرگان، ائمه جمعه، خانواده های معظم شهدا و معتمدان برای مدیریت شهرستان و ایجاد آرامش در جامعه بسیار ارزشمند است و از همه کسانی که در مسیر خدمت به مردم در کنار دولت هستند، صمیمانه تشکر می‌کنم.