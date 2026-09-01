به گزارش خبرنگار مهر٬ غلامحسین زیبا صبح سه‌شنبه در نشست با مدیر مرکز رشد علم و فناوری کنگان اظهار کرد: حمایت از جوانان خلاق، صاحبان ایده، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است.

وی افزود: توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری و فراهم‌کردن زمینه تبدیل ایده‌های خلاقانه به فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌آفرین، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار شهرستان داشته باشد.

زیبا با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و انسانی کنگان، بر ضرورت تقویت ارتباط میان صنعت، دانشگاه و مجموعه‌های فناور تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت صنایع مستقر در منطقه برای حمایت از واحدهای فناور و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار کنگان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی شهرستان و استان برای رفع موانع مرکز رشد تأکید و دستورات لازم را برای پیگیری تأمین زمین مجتمع کارگاهی و اعتبارات مورد نیاز برای توسعه، تعمیر و تجهیز این مرکز صادر کرد.

در این دیدار، آخرین وضعیت فعالیت‌ها و ظرفیت‌های مرکز رشد مورد بررسی قرار گرفت و موضوعاتی از جمله تأمین زمین مناسب برای احداث مجتمع کارگاهی، توسعه فضای فیزیکی و تأمین اعتبار لازم برای تعمیر، بهسازی و تجهیز ساختمان فعلی مرکز به‌عنوان مهم‌ترین نیازها و اولویت‌ها مطرح شد.

در پایان مقرر شد مطالبات مطرح‌شده با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح شهرستان و استان تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد.