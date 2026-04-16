تندباد گرم و سیلاب در راه استان اردبیل

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا، شرایط جوی استان تا بعدازظهر شنبه نسبتاً پایدار پیشبینی میشود. در این مدت آسمان اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، بهویژه روز شنبه، شاهد رشد ابرهای همرفتی در برخی نقاط استان خواهیم بود.
وی افزود: طی امروز و فردا پنجشنبه و جمعه وزش باد ملایم تا متوسط با جهت شرقی انتظار میرود. اما از روز شنبه با تغییر الگوی جریانات جوی و جنوبی شدن آنها، شرایط برای وزش بادهای گرمیج فراهم خواهد شد؛ بهطوریکه در برخی ساعات وزش باد تند تا نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: همچنین از امروز دمای هوا روندی افزایشی به خود می گیرد و در روز شنبه بهدلیل جنوبی شدن جریانات، افزایش محسوس دما رخ خواهد داد؛ در همین روز، با توجه به شرایط فصلی و محلی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در برخی نواحی مرکزی و جنوبی استان وجود دارد.
کوهی ادامه داد: از روز یکشنبه با تداوم وزش بادهای نسبتاً شدید گرمیج و نفوذ یک سامانه بارشی به منطقه، شرایط جوی استان ناپایدار خواهد شد و انتظار میرود غالب مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار گیرند.
وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی که تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد داشت، میتواند در برخی مناطق با بارشهای رگباری، رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه های فصلی همراه باشد.
کوهی ادامه داد: بر این اساس، توصیه میشود هم استانی های محترم تمهیدات لازم را برای مدیریت مخاطرات احتمالی ناشی از وزش باد شدید و بارشهای رگباری در نظر بگیرند.
