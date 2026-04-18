اردیبهشت پربارش و خنک در راه اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش بهاروند بعد از ظهر شنبه در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به اینکه وضعیت بارشهای تاکنون استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته مناسب بوده اما در مقایسه با میانگین دوره بلند مدت کاهش داشته است، اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای هواشناسی از ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت ماه، وقوع بارشهای فراتر از نرمال را در استان انتظار داریم که اولین سامانه بارشی در دو روز آینده به مناطق غربی استان میرسد.
وی با اشاره به اینکه از هفتم تا سیزدهم اردیبهشت ماه بارشهای فراتر از نرمال ادامه خواهد داشت، افزود: از هفته سوم مناطق شمالی و شرقی استان تحت تأثیر سامانههای بارشی قرار میگیرند.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان اصفهان، از چهاردهم تا بیستم اردیبهشت ماه نیز روند بارشها همچنان فراتر از نرمال باقی میماند و انتظار میرود استان از این وضعیت بهرهمند شود.
بهاروند ادامه داد: با نزدیک شدن به پایان اردیبهشت ماه در هفته چهارم میزان بارشها به محدوده نرمال منطقه باز میگردد و نقشههای پیشبینی حاکی از آن است که خرداد ماه، ماهی کمبارش خواهد بود و میزان بارشها کمتر از میانگینهای معمولی پیشبینی میشود.
اردیبهشت امسال خنکتر از پارسال است
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان در بهار پیش رو، گفت: دما در سطح استان طی ماه اردیبهشت پایینتر از میانگینهای معمولی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته خنکتر خواهد بود حتی احتمال به زیر صفر رسیدن دما در برخی مناطق وجود دارد اما با گذر از نیمه دوم این ماه، شدت بارشهای رگباری کاهش مییابد و شرایط جوی آرامتر میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش بارندگی پیشبینی شده برای خرداد ماه، تابستان زودتر از موعد آغاز میشود و شرایط جوی به سمت گرمتر شدن میرود.
افزایش ۵۸ درصدی بارشهای استان نسبت به سال گذشته
بهاروند از احتمال وقوع بارشهای موسمی ضعیف در استان طی خرداد ماه خبرداد و اضافه کرد: باید توجه داشت که خرداد و تیر ماههای بارشی استان اصفهان نیست و بارشهای فراتر از نرمال نخواهیم داشت.
وی در ادامه به ارائه آمار مقایسهای از وضعیت بارشهای تاکنون استان اصفهان در سال آبی جاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال آبی (مهرماه ۱۴۰۴) تا امروز، میانگین بارش استان اصفهان ۱۳۲.۸ میلیمتر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۸۴.۳ میلیمتر بود این مقدار، حدود ۵۸ درصد افزایش نشان میدهد اما نسبت به میانگین دوره بلندمدت استان پنج درصد کاهش دارد.
به گفته مدیرکل هواشناسی اصفهان، بیشترین کاهش بارندگی را در سال آبی جاری مناطق غرب و جنوب استان تجربه کردند اما مناطق مرکزی و شمالی استان بارشهای نرمال دریافت شده است.
کوهرنگ همچنان ۱۴ درصد کاهش بارندگی دارد
بهاروند همچنین به وضعیت بارشهای امسال در ایستگاه کوهرنگ، سرچشمه اصلی حوضه آبریز زایندهرود اشاره کرد و افزود: ایستگاه کوهرنگ به عنوان ایستگاه شاخص و حیاتی برای تأمین سرچشمههای آبی زایندهرود، در سال آبی جاری تاکنون یک هزار و ۴۲ میلیمتر بارش ثبت کرده است. این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت تاریخی که یک هزار و ۲۰۹ میلیمتر است، حدود ۱۴ درصد کاهش را نشان میدهد که همخوانی کاملی با شرایط کلی حوضه آبریز و بهویژه مناطق غربی استان اصفهان دارد.
وی تصریح کرد: با این حال، اگر نگاهی به مقایسه سالانه بیندازیم، در ایستگاه کوهرنگ امسال نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته چهار درصد افزایش بارش مشاهده میشود. در سال آبی قبل، این ایستگاه تا این تاریخ یک هزار و ۲ میلیمتر بارش دریافت کرده بود اما امسال این رقم به یک هزار و ۴۲ میلیمتر رسیده که نشاندهنده بهبود نسبی در وضعیت بارشها است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت خشکسالی در این استان و بهویژه حوضه آبریز گاوخونی، در سالهای اخیر با چالشهای جدی روبرو بوده است، ابراز کرد: آمارها نشان میدهد که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ تمامی مناطق استان در بازههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دچار خشکسالی بسیار شدید بوده؛ به این معنی که تقریباً ۹۹.۵ درصد از استان درگیر خشکسالیهای متوسط تا بسیار شدید است.
به گفته بهاروند، در حوضه آبریز گاوخونی که یکی از مناطق کلیدی است، روند یکساله نیز وضعیت نگرانکنندهای را نشان میدهد. در این منطقه، حدود ۹۰ درصد از مساحت در وضعیت خشکسالی بسیار شدید و تنها ۹ درصد در حالت متوسط قرار دارند. این شاخصها که بر اساس معیار اسآی (SPI) محاسبه شدهاند، تأثیرات بلندمدت خشکسالی دهساله را به وضوح در نمودارها و نقشهها نشان میدهند.
