به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر سهشنبه در نشست زیستبوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی با تبریک ایام غدیر و هفته دولت اظهار کرد: رویکرد تحولآفرینی وزارت آموزش و پرورش و نگاه ویژه معاونتهای آن، زمینهساز حرکتهای ارزشمند در نظام تعلیم و تربیت است. با حمایت رئیسجمهور و هدایت وزیر آموزش و پرورش، نهضت مدرسهسازی در اصفهان با جدیت دنبال شده و این استان در زمره استانهای پیشرو قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: ساخت مدرسه گام مهمی است اما پس از آن باید به کیفیت اداره مدرسه، کیفیت آموزش و تربیت دانشآموزان توجه ویژه داشت تا مدارس به محیطهایی اثرگذار برای رشد همهجانبه تبدیل شوند.
استاندار اصفهان بر ضرورت حرکت از تدریس به سمت تربیت تمامساحتی تأکید کرد و گفت: کیفیت آموزش را باید با سنجش مهارتهای زیستی، اخلاقی و سبک زندگی دانشآموزان پیوند بزنیم و صرفاً به نمرههای کاغذی اکتفا نکنیم. آنچه امروز در سبک زندگی کودکان و نوجوانان شکل میگیرد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: محتوای دیجیتال باید هوشمند شود و تکالیف به جای حافظهمحوری، مسئلهمحور طراحی گردد تا دانشآموز با مسائل واقعی مواجه شود و راهحل پیدا کند. تهدیدهای موجود در کلاس درس را نیز باید به فرصتهایی برای پژوهش و یادگیری تبدیل کنیم.
جمالینژاد معلم را یکی از مهمترین ارکان زیستبوم جدید تعلیم و تربیت دانست و بیان کرد: به جای کارگاههای کلیشهای، باید زمینهای فراهم شود که معلمان تجربههای خلاقانه خود را به اشتراک بگذارند و باشگاههای طراحی تجربه یادگیری شکل بگیرد تا معلم توانمند و دغدغهمند تربیت شود.
وی بر توجه همزمان به دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و گفت: این مجموعه باید نقش مؤثرتری در تربیت و توانمندسازی معلمان ایفا کند.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه هنر، مهارت و اقتصاد اذعان کرد: باید زیستبوم مدرسه را به زیستگاهی برای کارآفرینی تبدیل کنیم و در کنار مدارس، بازارچههای هنر و مهارت ایجاد شود. با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی میتوان ارتباط دانشآموزان با محیط واقعی کسبوکار را فراهم کرد.
وی خواستار شکلگیری مدرسه باز و گفتوگو میان مدرسه و جامعه شد و تأکید کرد: برای تحقق زیستبوم جدید باید اعتماد میان مدرسه، خانواده، جامعه و دستگاهها شکل بگیرد.
جمالینژاد همچنین خواستار جدی گرفتن ارزشیابی کیفی شد و گفت: به جای تمرکز صرف بر نوبتهای محدود، پرونده رشد دانشآموز بهصورت مستمر و ماهانه پایش شود تا روند رشد علمی، مهارتی و تربیتی دقیقتر دنبال گردد.
وی خاطرنشان کرد ظرفیتهای خوبی در اصفهان برای ارتقای کیفیت آموزشی وجود دارد و میتوان این تجربهها را در سطح کشور توسعه داد تا نهضت ملی ارتقای کیفیت دانشآموزان و بهبود سبک زندگی آنان شکل بگیرد.
نظر شما