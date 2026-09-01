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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

کسب مدال طلای نوجوان لرستانی در مسابقات جهانی کشتی ساحلی نوجوانان

کسب مدال طلای نوجوان لرستانی در مسابقات جهانی کشتی ساحلی نوجوانان

خرم‌آباد - کشتی‌گیر لرستانی تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان، در مسابقات جهانی این رشته موفق به کسب مدال طلا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی‌گیر لرستانی تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان، در مسابقات جهانی این رشته موفق به کسب مدال طلا شد.

در این رقابت‌ها که با حضور ۲۰ کشور و در شهر باکو آذربایجان برگزار شد، «هومن کلهری» از لرستان در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال طلا دست پیدا کرد.

«محمدجواد میرزاییان» دیگر لرستانی حاضر در این مسابقات بود که به‌عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان حضور داشت.

تیم کشتی ساحلی نوجوانان جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات با کسب دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز به مقام قهرمانی رسید.

کد مطلب 6934213

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