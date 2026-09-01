به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان روز سه‌شنبه گفت که اجرای صادقانه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که در ماه ژوئن امضا شد، همچنان تنها راه پیش رو برای حل مناقشه بین آمریکا و ایران است.

دار این اظهارات را در دیدار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، قرقیزستان بیان کرد.

وزارت امور خارجه پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دو وزیر امور خارجه گفتگوی گرمی داشتند و در مورد روابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند.

دار تأکید کرد که گفتگو و دیپلماسی همچنان برای ارتقای صلح و ثبات در سراسر منطقه ضروری است. به گفته این وزارتخانه، او همچنین تأکید کرد که اجرای صادقانه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ژوئن ۲۰۲۶ توسط هر دو طرف درگیری، تنها راه پیش رو است.

دار و عراقچی همچنین بر اهمیت تعامل مداوم بین پاکستان و ایران در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای تأکید کردند.

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ماه ژوئن به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف خصومت‌ها بین واشنگتن و تهران و ایجاد چارچوبی برای کاهش تنش‌ها حاصل شد اما طرف آمریکایی بارها آن را نقض کرد. پاکستان به دنبال حفظ تعامل دیپلماتیک با هر دو طرف بوده و بارها خواستار حل اختلافات از طریق مذاکره به جای اقدام نظامی شده است.

دیدار روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در پایتخت قرقیزستان برگزار شد؛ جایی که رهبران و مقامات ارشد منطقه‌ای برای بحث در مورد امنیت، همکاری اقتصادی و تحولات منطقه‌ای گرد هم آمدند.