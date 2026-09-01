به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وحید احمدی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در سالن جلسات شهدای دولت برگزار شد، با قدردانی از حضور وزیر نیرو، معاونان وزارتخانه، استاندار و مدیران استانی مرتبط با جلسه اظهار کرد: استفاده صحیح از نعمت‌های خدادادی یکی از وظایفی است که در معارف دینی نیز بر آن تأکید شده و همه ما باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشیم.

وی افزود: استان کرمانشاه به‌ویژه در سطح روستاها، معیشت مردم غالباً از طریق کشاورزی تأمین می‌شود و یکی از موضوعات اساسی در بخش کشاورزی نیز تأمین آب مورد نیاز برای فعالیت‌های کشاورزی است.

نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه به دلیل برخی اقدامات ناصحیح یا ترک فعل‌هایی که در گذشته صورت گرفته، امروز با هزاران چاه غیرمجاز مواجه هستیم که قطعاً باید این وضعیت ساماندهی شود.

وی تأکید کرد: ساماندهی استفاده از منابع آب باید متناسب با ضرورت‌های کشور انجام شود، اما در کنار آن باید وضعیت مردم و معیشت آنها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه زندگی بسیاری از روستاییان به کشاورزی و دسترسی به آب وابسته است.

ضرورت بازنگری در وضعیت چاه‌های روستایی

احمدی با درخواست از وزیر نیرو برای بازنگری در نحوه ساماندهی چاه‌ها گفت: شاید در یکی از دیدارهای قبلی نیز این درخواست را خدمت وزیر نیرو مطرح کرده باشم، اما لازم است یک بازنگری جدی در این زمینه صورت گیرد.

وی افزود: باید به روستاها مراجعه کنیم، زمین‌ها را احصا و وضعیت منابع آبی را به‌صورت دقیق بررسی کنیم؛ چراکه حتی برخی از افرادی که امروز چاه دارند، در شرایط عادی و در مقطعی مجوز دریافت کرده‌اند و این اتفاقات در گذشته رخ داده است.

نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمی‌توان امروز یک‌باره تعدادی از مردم را از دسترسی به آب محروم کرد، اما از طرف دیگر نیز باید استفاده از منابع آب ساماندهی شود تا بهره‌برداری پنهانی و غیرمجاز از آب صورت نگیرد.

وی گفت: درخواست من این است که وزیر نیرو دستور دهند مسیر مشخصی برای حل این موضوع پیدا شود؛ به‌گونه‌ای که هم تمام ضوابط مربوط به استفاده از آب رعایت شود و هم با چاه‌های غیرمجاز برخورد قانونی صورت گیرد.

تأمین آب کشاورزی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان

احمدی در ادامه بر ضرورت تأمین آب کشاورزی روستاییان تأکید کرد و افزود: در کنار برخورد با تخلفات، باید آب مورد نیاز کشاورزی روستاییان نیز تأمین شود تا بتوانند به زندگی و فعالیت خود در روستا ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته خدمات مختلفی به روستاها ارائه شده و زیرساخت‌های متعددی ایجاد شده است، بنابراین نباید شرایطی ایجاد کنیم که مردم به دلیل نبود آب و از بین رفتن امکان معیشت، روستاها را ترک کنند.

نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر معیشت روستاییان تأمین نشود، نتیجه آن مهاجرت به شهرها و افزایش حاشیه‌نشینی خواهد بود و این مسئله خود مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی برای شهرها ایجاد می‌کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با دستور و حمایت وزیر نیرو، موضوع ساماندهی چاه‌های غیرمجاز، احصای دقیق اراضی و منابع آبی و تأمین آب مورد نیاز کشاورزی روستاییان به شکلی دنبال شود که ضمن صیانت از منابع آب، معیشت مردم و ماندگاری جمعیت در روستاها نیز حفظ شود.