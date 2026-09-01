کشف ۵۰۲ کیلوگرم حشیش و شیشه در مرزهای آبی چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، در تشریح موفقیت مرزبانان استان سیستان و بلوچستان در کنترل مرزهای آبی و خاکی، گفت: دریادلان پایگاه دریابانی چابهار با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر آب های سرزمینی، از فعالیت یک باند کلان قاچاق مواد مخدر برای جا به جایی محموله های سنگین مواد افیونی در حوزه استحفاظی قبل از ورود آن به کشور مطلع شدند.

فرمانده مرزبانی فراجا افزود: دریادلان بلافاصله با اقدامات عملیاتی، طی یک عملیات مقتدرانه قاچاقچیان را که سعی در عبور مواد افیونی از طریق مرزهای آبی به داخل کشور داشتند با تکنیک های رزمی و دریایی در یک درگیری مسلحانه آنها را ناکام گذاشتند.

سردار جاویدان در ادامه عنوان کرد: در این عملیات ضمن توقیف خودروی لندکروز و یک دستگاه موتورسیکلت، مقدار ۵۰۲ کیلوگرم انواع موادافیونی از نوع حشیش و شیشه کشف شد.