پروژه راه آهن چابهار ـ خراسان جنوبی زمینه ساز توسعه معادن شرق کشور 

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر سه‌شنبه در اجلاس سالانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی خراسان جنوبی اظهار کرد: وقتی از ظرفیت‌های استان صحبت می‌کنیم، باید در نهایت به سفره مردم برسیم.

استاندار خراسان جنوبی گفت: معتقدیم معادن می‌توانند در ایجاد یک تحول اقتصادی بسیار مؤثر باشند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های مهم زیرساختی شرق کشور افزود: یکی از ابرپروژه‌هایی که در آینده نه‌چندان دور می‌تواند کمک شایانی به معادن شرق کشور کند، راه‌آهن چابهار ـ خراسان جنوبی ـ خراسان رضوی و اتصال آن به آسیای میانه است.

وی ادامه داد: این پروژه یک فرصت طلایی برای حمل مواد اولیه و محصولات معدنی محسوب می‌شود و می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده و زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در شرق کشور را فراهم کند.

هاشمی با بیان اینکه در هفته دولت امسال بیش از ۲۴۰ کیلومتر از این مسیر با دستور رئیس‌جمهور به نتیجه رسیده است، گفت: عملیات راه‌آهن در خراسان جنوبی نیز حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد پیشرفت دارد و طی یک سال گذشته ۵.۳ همت برای اجرای این پروژه در استان هزینه شده است.

معادن کم‌آلاینده با عیار مناسب

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ویژگی‌های معادن استان بیان کرد: یکی از مزیت‌های معادن خراسان جنوبی این است که در مقایسه با بسیاری از معادن کشور، آلایندگی کمتری دارند و در عین حال از عیار مناسبی برخوردارند.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله زغال‌سنگ، طلا، مس، سنگ و گوهرسنگ‌ها ظرفیت‌های ارزشمندی در خراسان جنوبی وجود دارد که باید با سرمایه‌گذاری و ایجاد صنایع فرآوری، ارزش افزوده بیشتری برای استان و مردم ایجاد کند.

هاشمی همچنین خراسان جنوبی را استانی برخوردار از ظرفیت‌های متنوع در بخش کشاورزی، گردشگری و فناوری دانست و گفت: حدود ۹۸ درصد زرشک بی‌دانه جهان توسط ۷۵ هزار کشاورز خراسان جنوبی تولید می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: خراسان جنوبی بیش از یک‌هزار و ۵۰ اثر ثبت‌شده و بیش از سه‌هزار و ۶۰۰ اثر شناسایی‌شده در حوزه میراث فرهنگی دارد و ۱۰ اثر آن نیز در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان در حوزه نجوم و گردشگری کویری افزود: وجود مناطق مناسب برای رصد آسمان و ظرفیت‌های طبیعی استان، فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری علمی و نجومی ایجاد کرده است.

انتظار از معادن برای استفاده از ظرفیت نیروهای بومی

هاشمی با تأکید بر ضرورت توجه معادن به مسئولیت‌های اجتماعی خود گفت: در کنار همه این ظرفیت‌ها، انتظار ما از معادن استان این است که در استفاده از نیروی انسانی بومی، فرآوری مواد معدنی، پرداخت حقوق دولتی و توجه به منافع مردم منطقه جدی‌تر عمل کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حادثه معدن طبس و جان‌باختن ۵۱ نفر از کارگران معدن گفت: به سالگرد این حادثه تلخ نزدیک می‌شویم و هنوز داغ از دست دادن این کارگران عزیز بر دل خانواده‌های آنان سنگینی می‌کند.

وی با تقدیر از اقدامات انجام‌شده برای حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن طبس اظهار کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در این زمینه به گونه‌ای بود که بخشی از دغدغه خانواده‌ها کاهش یافت.

هاشمی ادامه داد: وعده رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری یک واحد مسکونی مجهز و رایگان به خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه نیز اقدامی ارزشمند بود که در کوتاه‌ترین زمان عملیاتی شد.

خراسان جنوبی؛ مقصد امن سرمایه‌گذاری

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل ستاد حمایت از تولید در استان گفت: با وجود اینکه حمایت از تولید از تأکیدات دولت است، در خراسان جنوبی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم و آماده حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هستیم.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی بر اساس اعلام اتاق ایران به عنوان یکی از امن‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری شناخته شده است، گفت: تسریع در صدور استعلام‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی با سرمایه‌گذاران از جمله عواملی است که زمینه را برای حضور بخش خصوصی در استان فراهم کرده است.

هاشمی در پایان با اشاره به ظرفیت مرزی خراسان جنوبی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان استان تأکید کرد: خراسان جنوبی آماده همکاری و حمایت از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های دانش‌بنیان و اساتید دانشگاه است.