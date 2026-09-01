توسعه فیبر نوری در مازندران شتاب گرفت؛ اتصال ۲۱۷ روستا به اینترنت سریع

اسماعیل اعزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استمرار اجرای طرح‌های ارتباطی در استان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مازندران با وجود محدودیت‌ها و شرایط مختلف همچنان در حال پیگیری است و تلاش شده پروژه‌های این حوزه با تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار و نقاط دارای نیاز ارتباطی بیشتر دنبال شود.

وی با اشاره به بهره‌برداری از طرح‌های ارتباطی در هفته دولت افزود: در این ایام ۲۸۶ پروژه ارتباطی با اعتباری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان در غرب مازندران و شهرستان تنکابن به بهره‌برداری رسید که بخشی از این طرح‌ها با هدف ارتقای کیفیت و پوشش خدمات ارتباطی اجرا شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران، توسعه فیبر نوری را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های زیرساختی استان عنوان کرد و گفت: افزایش ظرفیت اینترنت ثابت و انتقال بخشی از بار ترافیکی از شبکه سیار به شبکه فیبر نوری، می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات ترافیکی و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی داشته باشد.

اعزی ادامه داد: تاکنون ۱۹ شهر مازندران تحت پوشش اینترنت پرسرعت فیبر نوری قرار گرفته‌اند و عملیات اجرایی در ۱۳ شهر دیگر نیز ادامه دارد. در بسیاری از شهرهای غرب استان نیز میزان پیشرفت اجرای طرح به حدود ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه شمار مشترکان فیبر نوری استان به حدود ۵۳ هزار مشترک رسیده است، افزود: سهم غرب مازندران از این تعداد نزدیک به ۳۴ هزار مشترک است که نشان‌دهنده استقبال و ظرفیت قابل توجه این منطقه برای توسعه اینترنت پرسرعت ثابت است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران همچنین توسعه ارتباطات روستایی را از دیگر محورهای مهم فعالیت این مجموعه دانست و تصریح کرد: با راه‌اندازی و ارتقای ۱۸۶ سایت ارتباطی، تاکنون ۲۱۷ روستای استان به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کرده‌اند.

اعزی بیان کرد: توسعه شبکه ارتباطی در روستاها علاوه بر تأمین نیازهای ارتباطی ساکنان، می‌تواند زمینه‌ساز رونق کسب‌وکارهای محلی، توسعه گردشگری و بوم‌گردی، استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی و افزایش دسترسی روستاییان به خدمات الکترونیکی باشد.

وی درباره مشکلات ایجادشده در پوشش تلفن همراه به دلیل ناترازی انرژی نیز گفت: سایت‌های تلفن همراه به دلیل استفاده همزمان از نسل‌های مختلف ارتباطی از ۲G تا ۵G، نیازمند مصرف قابل توجه انرژی هستند و در زمان خاموشی‌های طولانی، ظرفیت باتری‌های پشتیبان سایت‌ها محدود است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران افزود: برای کاهش آثار خاموشی‌ها و جلوگیری از اختلال گسترده در شبکه، هماهنگی‌هایی با شرکت توزیع نیروی برق انجام شده و تلاش می‌شود تأمین برق سایت‌های مادر و مسیرهای اصلی شبکه که چندین سایت پیرامونی را پشتیبانی می‌کنند، در اولویت قرار گیرد.

اعزی در پایان از شهروندان خواست مشکلات و نارضایتی‌های خود در زمینه خدمات اپراتورهای تلفن همراه و خدمات ارتباطی را از طریق سامانه ۱۹۵ به مراجع مربوطه اعلام کنند تا موضوع در چارچوب نظارت رگولاتوری مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.