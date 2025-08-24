رشد ۷۹ درصدی پهنای باند مازندران؛ ۱۱۵ سایت ۵G ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: طی ۱۲ ماه گذشته و همزمان با استقرار دولت چهاردهم، حوزه ارتباطات استان شاهد تحولات جدی بوده است.
وی با اشاره به رشد ۷ درصدی ظرفیت انتقال استان در سال جاری افزود: میانگین پهنای باند مازندران نیز ۷۹ درصد افزایش یافته که این میزان رشد در سطح کشور کمنظیر است.
مدیرکل ارتباطات مازندران تصریح کرد: در بخش اپراتورهای تلفن همراه شاهد رشد ۱۰ درصدی و در سایر خدمات مشترکین نیز رشد ۲۸ درصدی بودهایم و به تبع آن ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت ثابت و سیار به ترتیب سه و ۱۵۲ درصد افزایش داشته است.
اعزی توسعه فیبر نوری استان را از دیگر دستاوردها دانست و افزود: طی یکسال اخیر ۱۱ هزار و ۵۷۲ خانوار روستایی به اینترنت پرسرعت دسترسی یافتهاند که برای این طرح بیش از پنج هزار میلیارد ریال اعتبار صرف شده است. به گفته وی، تاکنون ۵۰ کیلومتر فیبر نوری در روستاهای استان اجرا و ۱۴۰ کیلومتر دیگر نیز در حال اجراست.
وی ادامه داد: با نصب و راهاندازی ۱۱۵ سایت نسل پنجم تلفن همراه، پوشش ۵G مازندران ۷۵ درصد رشد داشته است. همچنین در زمینه فیبر نوری منازل و کسبوکارها (FTTX) عملیات اجرایی در چهار شهر استان پایان یافته و هزار مشترک جدید از اینترنت پرسرعت بهرهمند شدهاند.
مدیرکل ارتباطات مازندران در بخش دیگری از سخنانش به ارائه خدمات ارزی اربعین اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۱۷ شعبه شهری و ۱۶۲ باجه روستایی پستبانک، ارز اربعین را در اختیار بیش از ۲۰ هزار متقاضی قرار دادند که حدود ۱۶ هزار نفر از آنها روستاییان بودند.
وی با بیان اینکه در سفر وزیر ارتباطات به مازندران ۹۸ پروژه ارتباطی و مخابراتی با اعتبار ۶۱۰ میلیارد تومان افتتاح شد، افزود: احداث پارک تخصصی فاوا و مجتمع ICT استان نیز به دستور وزیر و استاندار در دستور کار قرار گرفته و پیشبینی میشود عملیات اجرایی مجتمع ICT پس از سالها توقف در آبانماه آغاز شود.
اعزی همچنین از اجرای طرح ملی GNAF و نصب پلاکهای QR Code در ۱۰ شهر و ۴۶۷ روستای استان خبر داد و گفت: افزایش ۵۰ گیگابایتی ظرفیت انتقال در مازندران از دیگر برنامههای محقق شده دولت چهاردهم بوده است.
وی مجموع سرمایهگذاریهای صورتگرفته در حوزه ارتباطات استان طی یکسال اخیر را بیش از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان در قالب ۳۸ پروژه ارتباطی عنوان کرد.
نظر شما