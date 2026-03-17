به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که با همراهی محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و با خانواده های معظم شهید «حمیدرضا رجبی» و «مهدی جوکار»صورت گرفت؛ احمد کرمی استاندار ایلام ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا، صبر و استقامت خانواده‌های آنان را ستود و تأکید کرد: مسیر عزت و اقتدار کشور با شجاعت و ایثار فرزندان این سرزمین ادامه دارد.

وی افزود: دشمنان نمی‌دانند که به برکت خون شهدا، افتخار و سربلندی نصیب کشور می‌شود و ملت ایران با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت، همواره در برابر تهدیدها و توطئه‌ها ایستادگی خواهد کرد.

در ادامه این دیدار، محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید استان نیز با تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران همواره در کنار خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران خواهد بود و خدمت به این عزیزان را وظیفه‌ای ارزشمند می‌داند.

در پایان لوح تقدیر با امضای معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تقدیم خانواده های معظم شهدا شد.