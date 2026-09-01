وزیر آموزش و پرورش: برای آغاز یک سال تحصیلی خوب آمادگی کامل داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران در اصفهان در خصوص بازگشایی مدارس در ابتدای مهر ماه، اظهار کرد: مقدماتی که لازم بوده انجام شده و در روز اول سال تحصیلی زنگ مهر در مدارس زده خواهد شد و فضای شور و نشاط، تحرک، عشق و علاقه به علم و علمآموزی در شهرها و روستاهای کشور گسترش خواهد یافت.
وی درباره حقالتدریسان گفت: این همکاران همچنان به کار خود ادامه میدهند. تلاشهای لازم را انجام میدهیم تا در صورت امکان به نتیجه برسد.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص امکان ترمیم نمرات نهایی کنکوریها گفت: امتحانات نهایی و پروندههای دانشآموزی بسته شده است. هیچ ترمیمی برای کنکوریها ممکن نیست زیرا نتایج نهایی اعلام شده است.
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