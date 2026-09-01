پایان بلاتکلیفی مالی در سرویس مدارس قم با اصلاح فرآیندهای نظارتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نواقص پیشین در حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزی اظهار داشت: آسیب‌شناسی صورت‌گرفته بر روی نحوه مدیریت سرویس‌های مدارس در سال‌های تحصیلی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان داد که کاستی‌های ساختاری در این مسیر، چالش‌ها و نارضایتی‌های متعددی را برای خانواده‌ها، رانندگان و مجموعه مدیریت شهری پدید آورده بود.

وی طولانی شدن بازپرداخت مبالغ مازاد به خانواده‌ها را از مهم‌ترین عوامل ناخرسندی اولیا در سنوات قبل برشمرد و تصریح کرد: در بررسی‌های میدانی مشخص شد که حتی با گذشت نیم‌سال از پایان دوره تحصیلی، پروسه بازگرداندن بستانکاری اولیا به سرانجام نرسیده بود که این موضوع ضرورت تغییر بنیادین در ساختار موجود را دوچندان کرد.

این مسئول شهری با تأکید بر لزوم حاکمیت شفافیت بر مناسبات مالی ناوگان مدارس یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های تازه بر این محور متمرکز شده تا خانواده‌ها اشراف کاملی بر جزئیات مبالغ واریزی در قبال سرویس‌های ارائه‌شده داشته باشند و تمامی تراکنش‌های مالی در یک سامانه شفاف، ضابطه‌مند و قابل رهگیری ثبت و پایش شود.

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم ضابطه‌مند شدن روابط میان ذی‌نفعان را از اولویت‌های پیش‌رو دانست و افزود: در شیوه جدید نظارتی، تنظیم قراردادها، سازوکار مالی واریز و برگشت وجوه و تعامل میان اولیا، شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان به گونه‌ای بازطراحی شده که امکان خطای اداری و تأخیر به حداقل برسد.

شفافیت مالی امنیت خاطر خانواده‌ها را در انتخاب سرویس مدرسه تضمین می‌کند

عباسی ایجاد بستری با ضریب اطمینان بالا برای ثبت‌نام ناوگان دانش‌آموزی را هدف کلان مجموعه برشمرد و بیان داشت: تلاش ما بر این پایه استوار است که اولیا بدون دغدغه و با آرامش روانی، سرویس رفت‌وآمد فرزندان خود را تعیین کنند و در صورت بروز هرگونه مغایرت یا اختلاف، مسیری روشن و سریع برای پاسخگویی و رفع دغدغه‌ها در نظر گرفته شده باشد.

وی با اشاره به ضرورت احصای تک‌تک چالش‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تمامی ایرادات و گره‌های دوره‌های پیشین تفکیک و کارشناسی شده تا تدابیر اندیشیده‌شده راه را بر تکرار نارضایتی‌های مشابه در سال جدید تحصیلی مسدود کند.

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم در پایان با نوید تحول در ساماندهی این بخش تأکید کرد: اقدامات زیرساختی و اصلاحی در مرحله پیاده‌سازی نهایی قرار دارد و به محض اتمام تمهیدات، جزئیات کامل و دستورالعمل‌های نوین این طرح به آگاهی مردم شریف قم خواهد رسید.