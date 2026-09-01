به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر ظهر سه شنبه در وبینار افتتاحیه آموزش درون‌استانی «زیست‌بوم جدید برنامه درسی» همزمان با سراسر کشور ، با اشاره به اهمیت تحول در فرآیندهای آموزشی اظهار کرد: زیست‌بوم جدید برنامه درسی تنها به تغییر در کتاب‌های آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه رویکردی تازه برای شکل‌گیری یک محیط یادگیری پویا و دانش‌آموزمحور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: در این رویکرد، دانش‌آموز در مرکز فرآیند یادگیری قرار دارد و آموزش با نیازها، علایق، تجربه‌ها و ظرفیت‌های فردی او پیوند بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه مدارس نقش مهمی در تحقق این رویکرد دارند، تصریح کرد: تمام ظرفیت‌های اجرایی و علمی آموزش و پرورش استان برای فراهم‌سازی زمینه اجرای مطلوب برنامه‌های زیست‌بوم جدید برنامه درسی به کار گرفته خواهد شد تا این تحول به فرصتی برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان تبدیل شود.

دانش‌فر ادامه داد: ایجاد بستری که در آن آموزش با زندگی و تجربه‌های واقعی دانش‌آموزان ارتباط داشته باشد، از محورهای مهم این برنامه است و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری مدرسه‌ای پویا، یادگیرنده و برخوردار از کیفیت آموزشی بالاتر باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی در این مسیر، ایجاد محیطی است که یادگیری در آن فرآیندی زنده، کاربردی و متناسب با نیازهای روز جامعه باشد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه توانمندسازی دانش‌آموزان، تقویت خلاقیت و پرورش مهارت‌های مورد نیاز آنان برای آینده را فراهم کند.

این وبینار با هدف تبیین رویکردهای زیست‌بوم جدید برنامه درسی و آماده‌سازی مجموعه تعلیم و تربیت برای اجرای مؤثر آن برگزار شد و آموزش و پرورش استان بوشهر نیز بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی خود در این مسیر تأکید کرد.

در این وبینار، رویکردهای نوین آموزشی و ظرفیت‌های زیست‌بوم جدید برنامه درسی با هدف ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری و فراهم‌سازی زمینه رشد استعدادها، خلاقیت و توانمندی‌های دانش‌آموزان مورد توجه قرار گرفت.