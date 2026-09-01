به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار استان قزوین در پویشهای خیرخواهانه اظهار کرد: جشن عاطفهها هر سال با هدف تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان نیازمند و حمایت از آنان در آستانه آغاز سال تحصیلی برگزار میشود.
وی افزود: رویداد ملی جشن عاطفهها از ابتدای شهریورماه امسال در استان قزوین آغاز شده و با همکاری مؤسسات خیریه، مراکز نیکوکاری و مشارکت مردم، برنامهریزی برای تهیه و توزیع لوازمالتحریر میان دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد در حال انجام است.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۹ هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند و بر اساس برآوردهای اولیه، برای تأمین لوازمالتحریر مورد نیاز این دانشآموزان بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
ظاهری ادامه داد: تلاش میکنیم این اعتبار از محل کمکهای مردمی، مساعدت خیران، همافزایی مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه و منابع کمیته امداد تأمین شود تا دانشآموزان تحت حمایت با آمادگی بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
وی از مردم نیکوکار استان قزوین خواست در تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان نیازمند مشارکت کنند و گفت: خیران میتوانند با دانلود اپلیکیشن «صدقه من» از طریق بازار و مایکت و انتخاب گزینه «جشن عاطفهها» کمکهای خود را اهدا کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین افزود: همچنین امکان مشارکت از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۵۱۵ و کد دستوری #۰۲۸۸۸۷۷ فراهم شده است.
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