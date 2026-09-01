به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیمزاده عصر سهشنبه در آیین افتتاحیه بیستوپنجمین اردوی ملی دانشآموزان عشایر در شهر ابریشم استان اصفهان، اظهار کرد: دانشآموزان این اردو از میان برگزیدگان علمی ۲۱۳ هزار دانشآموز عشایری سراسر کشور انتخاب شدهاند که از این تعداد ۱۰۵ هزار نفر دختر هستند.
وی از میزبانی استان اصفهان قدردانی کرد و گفت: مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان به محض پیشنهاد، پذیرفتند و از دو-سه ماه قبل برای برگزاری این اردو برنامهریزی کردند.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم یکی از زیباترین تصاویر ایرانِجان را ببینیم، باید دختران عشایر را ببینیم؛ بخشی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین را. اصفهان شهر زنده است و هویت برای همه ایرانیان دارد.
حکیمزاده خطاب به دانشآموزان عشایر تأکید کرد: شما نمایندگان بخش مولد ایران هستید که در چادر زندگی میکنند و حافظان میهناند. شما هستید که حق خود را برای علمآموزی و پیشرفت دنبال میکنید.
عشق به ایران، زبان مشترک همه اقوام است
در ادامه، ایوب درویشی، معاون سیاسیاجتماعی استاندار اصفهان نیز اظهار کرد: این مراسم نمادی از هویت و اصالت و عشق به ایرانزمین در هر کجا که هستیم، است. ما همه زبان مشترکی داریم؛ با هر لباس و بوم و فرهنگی، یک زبان مشترک داریم و آن زبان عشق به ایران است که همه ایرانیان به آن عشق میورزند.
درویشی افزود: ایران ما یک اثر زیبای هنری است که رنگهای زیبای آن اقوام ایرانیاند. این قالی فاخر با تار و پود و خون ایرانیان دوخته شده و اقوام و عشایر گلهای آن هستند. عشایر و اقوام ایران باید در کنار هم باشند و به مفهوم ارجمند اعتلای ایران فکر کنند.
وی تأکید کرد: باید هویت ایرانی را تقویت کنیم؛ بهویژه در زمانهای که باید در مقابل دشمن جنایتکار ید واحد باشیم. این مراسم نماد این است که همبستگی ملی را تقویت کنیم و در هر نشست و اردو بر ایرانی بودن در سایه اسلام عزیز تأکید نماییم. این اردو در مرکز تمدن و فرهنگ ایران، اصفهان، برگزار میشود.
درویشی خاطرنشان کرد: حضور شما نمادی از عدالت آموزشی و نگاه نظامی است که به آحاد مردم دارد؛ مخصوصاً دولت چهاردهم که با نگاه بلند رئیسجمهور و وزیر محترم، اصل عدالت آموزشی را بهعنوان هدف متعالی دنبال میکند.
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